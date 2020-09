"Nửa kia” của dàn streamer Việt, nhan sắc "không phải dạng vừa đâu"

Cara Phương tên thật là Nguyễn Thanh Huệ Phương, sinh năm 1995. Bên cạnh công việc là ca sĩ, người mẫu ảnh, nàng hot girl còn được biết đến là "nửa kia" của streamer Việt - Noway. Trước Người ấy là ai mùa này, Cara Phương từng xuất hiện trong Vì yêu mà đến năm 2018. Nữ ca sĩ là một trong những hot girl nhận được nhiều lời tỏ tình nhất. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Cara còn thu hút sự chú ý vì nhan sắc xinh đẹp, thanh thoát như lai Tây của mình. Nhưng sự thật là bố mẹ cô nàng đều là người Việt Nam. Sau rất nhiều lần úp mở, cuối cùng streamer Zeros cũng đã chính thức công khai nửa kia của mình, đó là cô nàng Vũ Hoài Trinh hay còn biết đến với nickname Lai Lai. Người yêu của Zeros không phải gương mặt quá xa lạ trong là game. Lai Lai khá nổi tiếng và từng là streamer và có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên MXH. Zeros từng không ngần ngại tag thẳng tên người thương vào trong hình ảnh ôm ấp thân mật mà anh chàng này đăng tải. Còn Lai Lai cũng chính thức xác nhận bằng khoảnh khắc khóa môi cực lãng mạn của 2 người. Cặp đôi hot nhất làng eSports Việt thời gian vừa qua không ai khác ngoài Mai “Bomman” và MC "quốc dân" Trần Nguyễn Minh Nghi. Cặp đôi Bomman – Minh Nghi nên duyên cũng có sự góp công không nhỏ của cộng đồng mạng trong việc đẩy thuyền. Chàng là streamer, caster nổi tiếng còn nàng là ngọc nữ của LMHT Việt, người Nam kẻ Bắc nhưng Bomman – Minh Nghi cho thấy tình cảm vô cùng mặn nồng. Phạm Trang hay nickname là Xoài Non được biết đến là vợ của streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis. Xoài Non gây ấn tượng với gương mặt lai tây dù là thuần Việt 100%. Dừng sự nghiệp học hành, cô nàng sớm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Gần đây, sau khi về chung nhà với streamer đại gia Xemesis, Xoài Non còn lấn sân sang làm Youtube, thế nhưng không vì thế mà bỏ bê Instagram. Mời quý độc giả xem video: Streamer Misthy trong game với ngoài đời khác nhau như thế nào - Nguồn: YAN News

