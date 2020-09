Vợ streamer Xemesis mặc áo dài, dân tình đua nhau thả “bão tim“

Hot girl Xoài Non - Phạm Thùy Trang được nhiều người biết đến vì mối tình chú - cháu cách nhau 13 tuổi với streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis. Cặp đôi này đã "về chung một nhà" trước sự chúc phúc của gia đình và bạn bè vào cuối năm 2019. Gái xinh này gây ấn tượng với nhan sắc xinh xắn, đôi mắt sâu, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi rói. Mới đây, Xoài Non tiếp tục gây xôn xao khi tung ra loạt hình ảnh thướt tha với tà áo dài Việt Nam. Nàng hot girl xinh như gái Tây khiến không ít người bị "đốn gục" ngay từ ánh nhìn đầu tiên.Hot girl 2002 làm toát lên vẻ hồn nhiên, thanh khiết khi diện áo dài trắng. Không ít người nhận xét nhìn Thùy Trang như "gái Tây mặc áo dài Việt". Rất nhiều bình luận khen cô nàng xinh, khen cô đẹp như gái Tây mặc áo dài. Trước khi lập gia đình với streamer Xemesis, bên cạnh việc PR cho các nhãn hàng, Xoài Non còn tham gia diễn xuất, đóng MV mà mới đây nhất là Chỉ cần anh giả vờ của Chi Dân. Sau khi MV được phát hành, Xoài Non đã liên tục đăng những bức hình tình cảm lúc ghi hình với Chi Dân lên trang cá nhân phát sốt CĐM vì nhan sắc quá đỉnh. Xoài Non khiến fans mắt tròn, mắt dẹp với những tấm ảnh khoe nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình chuẩn như người mẫu. Xoài Non sở hữu nét đẹp trong sáng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng, đã từng xuất hiện trong một số MV ca nhạc, phim sitcom đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Chiếc mũi của Xoài Non còn từng được nhiều dân mạng khen ngợi còn đẹp hơn cả mũi đã động "dao kéo". Thân hình tuyệt đẹp của bà xã streamer Xemesis còn được cộng đồng đánh cao, cùng gu thời trang sành điệu. Dừng sự nghiệp học hành, Xoài Non theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Điểm hot girl Việt xứng danh "cô gái vàng trong làng dính phốt" thời gian qua - Nguồn: SaoStar

