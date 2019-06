Nữ thần Hàn Quốc quá xinh đẹp "gây sốt" khi dạo chơi Hội An

Thời gian gần đây, Việt Nam mà cụ thể là phố cổ Hội An là điểm đến yêu thích của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật trên thế giới. Mới đây nhất là nữ thần Hàn Quốc - Soyee. Soyee đã khiến mạng xã hội Việt xôn xao và nhanh chóng trở thành nhân vật chiếm spotlight ngày hôm nay nhờ đăng loạt ảnh vi vu Hội An, biển An Bàng. Diện những bộ váy nhẹ nhàng, ôm cơ thể, mỹ nhân này khoe được làn da trắng ngần và khuôn mặt xinh như búp bê nổi bật giữa thắng cảnh Hội An. Không sở hữu mặt Vlive nhưng Soyee lại "đốn tim" fan bởi vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu và đầy nữ tính. Nhiều fan nữ còn phải kêu lên rằng: Đúng là nữ thần nhìn còn thấy thích. Nhìn thấy loạt ảnh xinh xắn mê hồn của Soyee, "người qua đường" hay fangirl cũng phải chậm lại một phút để ngắm nghía. Hiện bài đăng của các fanpage về loạt ảnh của Soyee đều đạt được số like khủng từ 5-10 nghìn người. Chỉ là bức ảnh chụp đường phố bình thường nhưng nhìn nữ thần showbiz Hàn Quốc cũng có nhan sắc hơn người. Soyee khoe ảnh ở bãi biển An Bàng trên trang cá nhân. Trên hình, Soyee không quá nổi bật và bị các thành viên khác của Gugudan lấn át nhưng khi xuất hiện 1 mình, cô nàng này lại khiến nhiều người "lụi tim". Vóc dáng thon gọn, vừa vặn của Sohee được chiếc váy nữ tính tôn lên, khiến dân tình phát cuồng.

