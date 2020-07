Nữ streamer Việt xinh như gái Hàn tung ảnh bikini, thả dáng nuột nà

Mina Young chắc chắn không còn xa lạ gì với dân mạng. Nữ streamer Việt này là thành viên của SBTC - tổ chức streamer có tiếng với nhiều cái tên đình đám như Thầy Giáo Ba, hiệu trưởng Sena... cũng vì vậy mà cô bạn được đặt biệt danh "cô giáo My". Streamer Mina Young gây ấn tượng với dân mạng nhờ hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh cùng những bản cover ngọt ngào, sâu lắng. Mới đây, trong kỳ du lịch của tập thể SBTC, nữ streamer Mina Young tung bộ ảnh bikini trẻ trung ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Sau khi đăng tải trên trang cá nhân của mình, người hâm mộ cũng được dịp vào ngắm tiện thể "cà khịa" cô giáo My. Đa số đều phát biểu "cái gì cũng có chỉ có tâm hồn là hơi thiếu một xíu" kèm theo hàng loạt ảnh chế về Mina Young. Mina Young tên thật là Nguyễn Nga, sinh năm 1998. Cô bạn hiện là sinh viên khoa Thanh nhạc của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vẻ ngoài của Mina được so sánh với hot girl Hàn Quốc, nhất là ở đôi mắt to cùng gương mặt nhỏ nhắn. Hiện trang cá nhân của Mina Young có hơn hàng trăm ngàn người theo dõi, mỗi bức ảnh hay video đều nhận được lượt tương tác cao. Hình ảnh đời của Mina Young ảnh hưởng ít nhiều phong cách của các cô gái Hàn Quốc. Dân mạng gọi cô bằng nhiều tên khác nhau: hot girl quân nhân, hot girl Hàn Quốc… Với ngoại hình nhí nhảnh, đáng yêu cùng giọng hát ngọt ngào trời phú, Mina Young dễ dàng đốn tim người hâm mộ với hàng loạt bản cover cực đỉnh của mình. Hiện tại ngoài công việc stream, Mina còn giữ vai trò hát chính trong các sản phẩm âm nhạc của SBTC. Mời quý độc giả xem video: Streamer đời đầu đình đám Uyên Pu giàu cỡ nào? - Nguồn: Saostar

