Nữ streamer ngực khủng "thả rông" ra đường gây náo loạn

Kang In Kyung được biết đến là một trong những nữ streamer nổi tiếng nhất nhì tại Hàn Quốc. Không chỉ chơi game giỏi mà Kang In Kyung còn khiến người xem choáng ngợp bởi nhan sắc cùng thân hình nóng bỏng chẳng kém cạnh bất kỳ hot girl nào của Hàn Quốc. Đặc biệt vòng 1 của Kang In Kyung thuộc hàng khủng, đủ sức khiến bất kỳ anh em nam giới nào cũng phải đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiện tại Kang In Kyung đang sở hữu kênh stream của cô đã có hơn 1 triệu lượt đăng ký và mỗi khi lên sóng lại thu hút hàng nghìn người xem cùng lúc. Bên cạnh công việc streamer thì Kyung còn lấn sân sang cả lĩnh vực người mẫu. Mặc dù không sở hữu chiều cao ấn tượng, thế nhưng nhờ gương mặt xinh như thiên thần, đôi mắt rạng ngời, và trên hết là vòng 1 thuộc hàng khủng E cup Sở hữu thân hình căng mọng, săn chắc, Kang In Kyung vốn vô cùng tự tin trong việc khoác lên mình những trang phục mang thiết kế cắt hở mạnh tay. Ngay cả những món đồ tối giản, kín đáo cũng được Kang In Kyung hô biến thành các items giúp khoe da hở thịt triệt để. Đúng là gu ăn mặc quyến rũ đã giúp Kang In Kyung thu hút lượng fans không hề nhỏ. Nhưng cũng chính bởi phong cách này, nữ streamer đã từng nhiều lần nhận phải chỉ trích từ phía cư dân mạng. Bỏ ngoài tai những bình luận tiêu cực, Kang In Kyung vẫn luôn trung thành với trang phục hở bạo. Cô nàng thậm chí còn ngày càng vô tư hơn trong việc lựa chọn trang phục và “pose” dáng trước ống kính.

