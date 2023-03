Hot girl từng ẩu đả với Trang Nemo lộ ảnh đám cưới linh đình

Hậu ồn ào với Trang Nemo, hot girl Trần My đã chính thức tổ chức đám cưới với chồng vào cuối năm 2022. Đám cưới của Trần My được tổ chức tại Đà Lạt với sự hiện diện của đông đảo khách mời và họ hàng hai bên. Mới đây, hot girl Trần My lại tiếp tục tổ chức linh đình hôn lễ tại một khách sạn hạng sang. Cô diện một chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, với các viên đá được đính lấp lánh. Trong đoạn clip TikTok ghi lại khoảnh khắc "hot girl thị phi" sánh đôi bên chồng, chú rể điển trai trong bộ áo vest đen lịch lãm, cả hai tay trong tay cùng dắt nhau vào lễ đường. Bên cạnh đó, nhan sắc của hot girl cũng nhận về nhiều lời khen có cánh từ netizen. Ngày hạnh phúc, Trần My cười tít mắt khi nhận được rất nhiều món quà và lời chúc ý nghĩa từ mọi người. Hot girl Trần My là cô nàng bán hàng nổi tiếng nhờ biệt tài kinh doanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt câu nói “Ủa chứ nhiêu má?”, “550:2=225” haу “Pa-ra-pẻn” của cô được lan truуền khắp trên các trang mạng. Người đẹp cũng gây chú ý khi có ồn ào với Trang Nemo - một hiện tượng mạng khác. Bẵng đi 1 thời gian, cô trở nên im hơi lặng tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông hơn. Có vẻ như "hot girl livestream" đã chọn cách sống yên bình và bớt đi những drama so với trước. Ảnh: Tổng hợp

Hậu ồn ào với Trang Nemo, hot girl Trần My đã chính thức tổ chức đám cưới với chồng vào cuối năm 2022. Đám cưới của Trần My được tổ chức tại Đà Lạt với sự hiện diện của đông đảo khách mời và họ hàng hai bên. Mới đây, hot girl Trần My lại tiếp tục tổ chức linh đình hôn lễ tại một khách sạn hạng sang. Cô diện một chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, với các viên đá được đính lấp lánh. Trong đoạn clip TikTok ghi lại khoảnh khắc "hot girl thị phi" sánh đôi bên chồng, chú rể điển trai trong bộ áo vest đen lịch lãm, cả hai tay trong tay cùng dắt nhau vào lễ đường. Bên cạnh đó, nhan sắc của hot girl cũng nhận về nhiều lời khen có cánh từ netizen. Ngày hạnh phúc, Trần My cười tít mắt khi nhận được rất nhiều món quà và lời chúc ý nghĩa từ mọi người. Hot girl Trần My là cô nàng bán hàng nổi tiếng nhờ biệt tài kinh doanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt câu nói “Ủa chứ nhiêu má?”, “550:2=225” haу “Pa-ra-pẻn” của cô được lan truуền khắp trên các trang mạng. Người đẹp cũng gây chú ý khi có ồn ào với Trang Nemo - một hiện tượng mạng khác. Bẵng đi 1 thời gian, cô trở nên im hơi lặng tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông hơn. Có vẻ như "hot girl livestream" đã chọn cách sống yên bình và bớt đi những drama so với trước. Ảnh: Tổng hợp