Nữ sinh Hải Dương từng phải phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 giờ ra sao?

Nữ sinh Võ Thị Thu Trang (đến từ Hải Dương) từng nổi như cồn trên mạng xã hội. Thậm chí, cô nàng còn được mời lên cả truyền hình khi mới chỉ 18 tuổi. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Không xinh xuất sắc nhưng Thu Trang sở hữu vòng một lên đến 110cm. "Gò bồng đảo" của cô nàng là hoàn toàn tự nhiên. Thậm chí sau đó, Thu Trang phải thực hiện cuộc phẫu thuật thu nhỏ 60% vòng một (hút 6 lít mỡ thừa ra khỏi cơ thể). Thế nhưng, vóc dáng và vòng một của cô nhanh chóng về ban đầu vì cơ địa dễ mập. Võ Thị Thu Trang vẫn đang ở Nhật Bản. Không còn tự ti về ngoại hình, giờ đây cô nàng đã biết tận dụng sự chú ý để "câu kéo" sự chú ý. Nữ sinh Hải Dương với vòng 1 khủng thường xuyên mặc đồ hở, phô phang vòng một. Mới đây, Thu Trang đăng loạt ảnh gợi cảm và phủ nhận tin đồn xung quanh công việc tại Nhật. Bức hình này nhanh chóng nhận được nhiều lượt like và bình luận từ dân mạng. Dù được nhiều người nhắc nhở nhưng Thu Trang vẫn chuộng lối ăn mặc gợi cảm. Thu Trang còn cô tận dụng body và sự nổi tiếng của mình để kinh doanh nội dung 18+. Cụ thể, cô công khai đường link dẫn về website O.F. Đây là nền tảng liên quan đến kinh doanh những content 18+. Thu Trang cũng thường xuyên khoe việc có mặt trên O.F này. Theo tìm hiểu, nếu muốn theo dõi O.F của Thu Trang, người dùng sẽ trả phí 5 USD (khoảng 342 nghìn đồng). Mua trọn gói 1 năm là 90 USD (khoảng 2 triệu). Thu Trang cũng không ngại đáp trả những bình luận trêu chọc trên mạng xã hội.

