“Hot girl” Hải Dương gây xôn xao khi dạo phố đi bộ

Nhắc đến "nữ sinh ngực khủng" hẳn nhiều người vẫn còn nhớ đến cô gái sinh năm 2000, quê Hải Dương, tên đầy đủ Võ Thị Thu Trang. Trở thành hiện tượng mạng với số đo vòng một lên đến 110 cm, Thu Trang lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng. Tuy nhiên ở thời điểm nổi tiếng, Thu Trang từng nhiều lần lên tiếng chia sẻ việc bản thân cảm thấy tự ti, xấu hổ về vòng 1 "quá khổ" của mình. "Lúc may áo đồng phục, một mình em phải mặc size áo của con trai", Trang tâm sự. Bất kể đi ở sân trường hay ngoài đường, vòng một của Trang đều thu hút mọi ánh nhìn. Bạn bè trêu chọc, thậm chí còn nói những lời thô thiển khiến cô rất ngại ngùng, xấu hổ. Mới đây, "hot girl ngực khủng" Hải Dương bất ngờ xuất hiện ở phố đi bộ Hồ Gươm và lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Trước đó, hàng loạt bình luận ác ý trên mạng xã hội đã thôi thúc Thu Trang sang Nhật du học. Và sau 5 năm, "hot girl ngực khủng" dần có nhiều thay đổi. Từ phong cách ăn mặc đến lối sống và suy nghĩ. Trên trang cá nhân, Thu Trang thường xuyên chia sẻ hình ảnh "thiếu vải", khoe khéo bộ ngực có 1-0-2 của mình. Cô cũng tự tin dạo phố với những bộ cánh 2 dây mặc ánh nhìn của người xung quanh. Thậm chí, Thu Trang còn cô tận dụng body và sự nổi tiếng của mình để kinh doanh nội dung 18+. Cụ thể, cô công khai đường link dẫn về website O.F. Đây là nền tảng liên quan đến kinh doanh những content 18+. Thu Trang cũng thường xuyên khoe việc có mặt trên O.F này. Theo tìm hiểu, nếu muốn theo dõi O.F của Thu Trang, người dùng sẽ trả phí 5 USD (khoảng 342 nghìn đồng). Mua trọn gói 1 năm là 90 USD (khoảng 2 triệu). Thu Trang cũng không ngại đáp trả những bình luận trêu chọc trên mạng xã hội. Thu Trang khẳng định: "Mấy đứa mà ghét tao thì tao cảm ơn luôn đấy. Cũng may là tao thỉnh thoảng quan tâm bọn mày cho vui nhộn thêm comment thôi. Chứ chúng mày chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tao luôn".

