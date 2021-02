Nữ sinh 10X được mệnh danh là “búp bê sống Việt Nam” là ai?

Võ Trần Hồng Tú Uyên (sinh năm 2000, quê Quảng Nam) được cư dân mạng gọi là " búp bê sống Việt Nam" nhờ gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn. Loạt ảnh đăng tải trên mạng xã hội của nàng hot girl luôn tạo ra sức hút lớn vì đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến khó tin. Sở hữu nhan sắc xuất thần nên Tú Uyên nhiều lần bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên cô từng lên tiếng phủ nhận điều đó. Ngoại hình hiện tại của gái xinh xứ Quảng là hoàn toàn tự nhiên, cô sở hữu đôi mắt to tròn từ nhỏ và làn da cũng trắng từ trứng nước. Lý do cô lên hình ấn tượng như vậy là nhờ trang điểm và công nghệ chỉnh sửa ảnh. Đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn là điểm nhấn trên khuôn mặt của Tú Uyên. Tú Uyên sở hữu làn da trắng hồng và vóc dáng nóng bỏng ai nhìn cũng mê mẩn. Từ ngày học cấp 2, Tú Uyên đã nhận được vô vàn lời khen từ bạn bè cùng trường. Càng lớn khi được học trang điểm Uyên đã dần thay đổi gương mặt của mình, xinh đẹp và sắc sảo hơn. Tú Uyên cho biết, biệt danh "búp bê sống" đã theo cô hơn 4 năm nay, đây cũng là động lực để cô nàng chăm chút bản thân mình nhiều hơn. Bên cạnh gương mặt búp bê, Tú Uyên còn gây chú ý nhờ thân hình nhỏ nhắn, gợi cảm. Tú Uyên hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, đồng thời làm kinh doanh. Cứ mỗi lần ra ngoài cô nàng luôn trang điểm kỹ, trau diện phong cách thời trang. Nhờ biết make-up nên Tú Uyên có được vẻ ngoài như ý muốn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp búp bê của bông hồng lai Nga - Hàn - Nguồn: YAN News

