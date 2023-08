Nữ PG bưng bê trên sân khấu bỗng nổi tiếng giờ ra sao?

Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994, Nghệ An) là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt. Năm 2017, cô nàng làm PG hỗ trợ trao giải cho cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2017”. Giữa dàn thí sinh mặc váy áo lộng lẫy, cô gái Nghệ An trong chiếc áo dài đỏ nở nụ cười rạng rỡ đã trở thành tâm điểm chú ý. Gương mặt đẹp, nụ cười ngọt ngào, chiều cao nổi bật, Ngọc Nữ được nhận xét đã làm lu mờ dàn người đẹp Kinh Bắc. Ngay sau đêm trao giải đó, cái tên Ngọc Nữ được dân mạng đua nhau tìm kiếm. Cô nàng là sinh viên của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từng giành giải Á khôi và là thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp” do ngôi trường này tổ chức. Thời điểm đó, Ngọc Nữ sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, gu ăn mặc giản dị đúng chuẩn “hot girl vườn trường”. Khó có thể ngờ chỉ sau đó không lâu, Ngọc Nữ đã trở thành “bóng hồng” danh tiếng trong showbiz Việt. Tốt nghiệp đại học, với ngoại hình cao ráo, gương mặt khả ái, Ngọc Nữ theo đuổi nghề mẫu ảnh và PG. Cũng trong năm 2017, hot girl Nghệ An ghi danh vào cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” và mỗi lần xuất hiện trên sân khấu cuộc thi đều tỏa sáng bởi nụ cười rạng rỡ. Cô nàng giành danh hiệu “Gương mặt đẹp nhất” và lọt vào top 10 cuộc thi sắc đẹp này. Năm 2018, Ngọc Nữ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng vì lịch trình công việc quá bận rộn, cô nàng đã xin rút lui. Thời gian sau đó, Ngọc Nữ thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí với vẻ ngoài sang chảnh, quý phái, thần thái chuẩn hoa hậu. Cô nàng còn là giám khảo của một vài cuộc thi nhan sắc, rồi thử sức với vai trò MC thể thao và tham gia phim ngắn.

Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994, Nghệ An) là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt. Năm 2017, cô nàng làm PG hỗ trợ trao giải cho cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2017”. Giữa dàn thí sinh mặc váy áo lộng lẫy, cô gái Nghệ An trong chiếc áo dài đỏ nở nụ cười rạng rỡ đã trở thành tâm điểm chú ý. Gương mặt đẹp, nụ cười ngọt ngào, chiều cao nổi bật, Ngọc Nữ được nhận xét đã làm lu mờ dàn người đẹp Kinh Bắc. Ngay sau đêm trao giải đó, cái tên Ngọc Nữ được dân mạng đua nhau tìm kiếm. Cô nàng là sinh viên của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từng giành giải Á khôi và là thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp” do ngôi trường này tổ chức. Thời điểm đó, Ngọc Nữ sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, gu ăn mặc giản dị đúng chuẩn “hot girl vườn trường”. Khó có thể ngờ chỉ sau đó không lâu, Ngọc Nữ đã trở thành “bóng hồng” danh tiếng trong showbiz Việt. Tốt nghiệp đại học, với ngoại hình cao ráo, gương mặt khả ái, Ngọc Nữ theo đuổi nghề mẫu ảnh và PG. Cũng trong năm 2017, hot girl Nghệ An ghi danh vào cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” và mỗi lần xuất hiện trên sân khấu cuộc thi đều tỏa sáng bởi nụ cười rạng rỡ. Cô nàng giành danh hiệu “Gương mặt đẹp nhất” và lọt vào top 10 cuộc thi sắc đẹp này. Năm 2018, Ngọc Nữ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng vì lịch trình công việc quá bận rộn, cô nàng đã xin rút lui. Thời gian sau đó, Ngọc Nữ thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí với vẻ ngoài sang chảnh, quý phái, thần thái chuẩn hoa hậu. Cô nàng còn là giám khảo của một vài cuộc thi nhan sắc, rồi thử sức với vai trò MC thể thao và tham gia phim ngắn.