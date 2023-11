Nữ MC xinh đẹp là con gái cựu danh thủ ĐTQG Việt Nam

Mới đây, trên fanpage Nghệ An có 2,1 triệu người theo dõi đăng tải bức ảnh một nữ MC xinh đẹp đang dẫn chương trình thời sự gây chú ý. TBức ảnh của nữ MC xinh đẹp sau đó đã nhận về 13 nghìn lượt like và gần 600 lượt bình luận trên mạng xã hội. Nữ MC đài truyền hình Nghệ An này tên Văn Doanh Nhi, sinh năm 2002. Theo nhiều nguồn tin, cô là con gái cựu danh thủ một thời của SLNA và bóng đá Việt Nam – Văn Sỹ Thủy. Hiện tại, nữ MC xinh đẹp này đang dẫn chương trình thời sự của Đài truyền hình Nghệ An. Cô nàng sở hữu vóc dáng cao ráo, làn da trắng bóc cùng khuôn mặt đẹp. Trên Facebook cá nhân, Văn Doanh Nhi thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường. Với với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng gu ăn mặc thời trang ấn tượng, mỗi bức hình của Doanh Nhi luôn nhận được hàng trăm lượt like và bình luận. Văn Doanh Nhi sở hữu nhan sắc "vạn người mê". Những bức ảnh của cô vẫn gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc và gu thời trang đời thường gợi cảm của cô gái này. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV

