Nữ MC thể thao VTVcab dù 1 con vẫn khoe vóc dáng nuột nà

Đỗ Hoàng Huyền Trang sinh năm 1994 (biệt danh là Trang Bayern), từng theo học ngành Kiểm toán trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường. Hiện tại, cô nàng đang là MC, BTV thể thao của VTVcab và là người mẫu ảnh. Năm 2016, Huyền Trang là gương mặt hot girl nổi bật khi tham gia chương trình "Đồng hành cùng Euro" trong màu áo của đội tuyển Albania. Ở ngoài đời, Huyền Trang gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào cùng gu ăn vận tôn dáng. Ngoài ra, cô còn được yêu mến nhờ phong cách dẫn dắt tự nhiên, lôi cuốn. Được nhận xét có vẻ ngoài trẻ trung, đặc biệt là khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương nhưng ít ai ngờ Huyền Trang đã làm mẹ của một bé trai gần 3 tuổi. Huyền Trang đã gắn bó với công việc MC được 7 năm. Cô chia sẻ, những người thân trong gia đình là sức mạnh giúp cô an tâm hoàn thành tốt công việc. "Tôi rất may mắn được mọi người trong nhà: từ bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng và chồng luôn rất ủng hộ trong sự nghiệp. Mọi người luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi được toàn tâm toàn ý trong công việc", Huyền Trang cho biết. Là một MC, BTV thường xuyên xuất hiện trước khán giả, đối với Huyền Trang việc giữ gìn hình ảnh là vô cùng quan trọng. Chính vì thế, ngay sau khi sinh con được 3 tháng, cô là bắt đầu những bài tập nhẹ nhàng để giảm cân, lấy lại vóc dáng. Huyền Trang tiết lộ: "Để nói về việc giữ dáng sau sinh, thực sự mình may mắn là người về form cũ tương đối nhanh. Mình vẫn áp dụng việc ăn uống đầy đủ vì cần chất cho sữa và đủ sức khoẻ còn chăm em bé, hạn chế ăn vặt và ăn đồ ngọt. Ăn thật nhiều hoa quả và rau xanh và đặc biệt mình uống rất nhiều nước... Là 1 BTV thể thao nên mình được tiếp cận tới rất nhiều môn thể thao, và các bài tập vận động, từ đó mình chọn ra cho mình hình thức tập luyện phù hợp nhất. Hiện tại mình đang theo gym, và cảm thấy rất tốt. Vừa đẹp dáng mà lại duy trì được sức khoẻ. Chắc với các mẹ thì bộ phận khó giảm nhất là bụng, nên việc vận động và duy trì ăn uống đúng cách - điều độ chắc chắn sẽ giúp các mẹ giữ được vóc dáng thuở còn son thôi". Nữ MC thể thao cho biết thêm. Khác với hình ảnh chín chắn, chững chạc khi dẫn sóng. Ở ngoài đời, cô có gu ăn mặc trẻ trung, đa dạng.

