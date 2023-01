Bồ cũ khoe bạn gái mới, Âu Hà My phản ứng gây bất ngờ

Mới đây trên trang cá nhân, chàng cơ trưởng điển trai kiêm bạn trai cũ của Âu Hà My là Duy Alex (tên thật Hà Duy) đã cập nhật bức ảnh mới. Duy Alex khoe ảnh 2 cánh tay vừa được xăm hình giống hệt nhau, gồm 2 chữ Nga - Duy (tên thật của Duy Alex), ở giữa là hình trái tim đỏ chót. Đặc biệt, caption trong bài viết cùng là hình trái tim nên nhiều người cho rằng chàng phi công Duy Alex đã có bạn gái và cả 2 đang ngầm khẳng định mối quan hệ. Hiện ngoại hình, danh tính của cô gái may mắn được Duy Alex xăm lên tay vẫn đang khiến nhiều người tò mò bởi sau 4 năm chia tay Hà My, anh chàng chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai. Đặc biệt, khi được bạn bè vào chúc mừng, Duy Alex cũng ngầm xác nhận đã có bạn gái. Đến thời điểm hiện tại, dân mạng đặc biệt tò mò về thái độ của Âu Hà My khi tình cũ có bạn gái mới. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên hot girl đã khoe loạt ảnh cực xinh và tự nhủ bản thân: "Tặng em một chút dịu dàng. Mong em sẽ mãi vững vàng bước chân". Ngoài ra, Âu Hà My cũng nhắc đến ai đó: "Có không giữ... mất đừng tìm em". Qua đây có thể thấy Hà My không còn quan tâm đến chuyện người cũ. Nữ giảng viên hot girl thời điểm hiện tại, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc mẹ mà thôi. Duy Alex từng gây chú ý khi công khai hẹn hò với giảng viên Âu Hà My. Họ công khai mối quan hệ trên mạng xã hội vào khoảng cuối năm 2017. Tháng 5/2018, cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ và dự tính đám cưới vào cuối năm. Hà Duy từng khiến mọi người ghen tị khi đưa Hà My đi đo váy cưới có giá gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau đó Hà My tuyên bố hủy hôn ước. Khi được một người vào thắc mắc, cô giáo hot girl chỉ cho biết gia đình bạn trai cũ vẫn rất tốt với mình.

