Nữ giảng viên “hot girl” làm mẹ 2 con vẫn xinh đẹp nõn nà

Lê Hà Phương (sinh năm 1988, quê Nghệ An) là nữ giảng viên chuyên ngành Báo chí - Truyền thông của trường Đại học Vinh, Nghệ An. Hà Phương nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quý phái, không kém phần gợi cảm. Mỗi lần diện bikini, người đẹp 34 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã là mẹ hai con, Hà Phương vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, nuột nà.Nữ giảng viên xinh đẹp sở hữu chiều cao nổi bật (1m68) và số đo ba vòng: 87-60-92cm. Nhan sắc rạng rỡ, giàu sức sống, vẻ đẹp quyến rũ của nữ giảng viên Nghệ An không thua kém các bóng hồng showbiz. Bên cạnh công việc chính, Hà Phương còn là cộng tác viên, phát thanh viên, biên tập viên truyền hình, MC sự kiện. Hà Phương thường xuyên khoe vóc dáng trong các trang phục gợi cảm như váy bó sát, áo xuyên thấu... Sở hữu ngoại hình nổi bật, Hà Phương từng tham gia cuộc thi "Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018". Cô lọt top 10 chung cuộc và giải thưởng "Quý bà ăn ảnh". Sau đó, Hà Phương tham gia cuộc thi "Quý bà Hoàn vũ Toàn cầu 2020" và giành giải Á hậu. Không chỉ giỏi giang trong công việc, Hà Phương còn là một người vợ, người mẹ đảm đang. Cô có hai nhóc tì sinh đôi rất dễ thương. Dù bận rộn đến mấy, cô vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình nhỏ. Mỗi hình ảnh Hà Phương đăng tải trên trang cá nhân đều luôn nhận về lượt tương tác tốt. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Lê Hà Phương (sinh năm 1988, quê Nghệ An) là nữ giảng viên chuyên ngành Báo chí - Truyền thông của trường Đại học Vinh, Nghệ An. Hà Phương nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quý phái, không kém phần gợi cảm. Mỗi lần diện bikini, người đẹp 34 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã là mẹ hai con, Hà Phương vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, nuột nà. Nữ giảng viên xinh đẹp sở hữu chiều cao nổi bật (1m68) và số đo ba vòng: 87-60-92cm. Nhan sắc rạng rỡ, giàu sức sống, vẻ đẹp quyến rũ của nữ giảng viên Nghệ An không thua kém các bóng hồng showbiz. Bên cạnh công việc chính, Hà Phương còn là cộng tác viên, phát thanh viên, biên tập viên truyền hình, MC sự kiện. Hà Phương thường xuyên khoe vóc dáng trong các trang phục gợi cảm như váy bó sát, áo xuyên thấu... Sở hữu ngoại hình nổi bật, Hà Phương từng tham gia cuộc thi "Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018". Cô lọt top 10 chung cuộc và giải thưởng "Quý bà ăn ảnh". Sau đó, Hà Phương tham gia cuộc thi "Quý bà Hoàn vũ Toàn cầu 2020" và giành giải Á hậu. Không chỉ giỏi giang trong công việc, Hà Phương còn là một người vợ, người mẹ đảm đang. Cô có hai nhóc tì sinh đôi rất dễ thương. Dù bận rộn đến mấy, cô vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình nhỏ. Mỗi hình ảnh Hà Phương đăng tải trên trang cá nhân đều luôn nhận về lượt tương tác tốt. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar