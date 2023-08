Nữ DJ hot nhất xứ Hàn mặc gợi cảm dẫn đến bị quấy rối

DJ Soda là một trong những nữ DJ gợi cảm và nổi tiếng nhất châu Á. Mới đây, thông tin nữ cô đăng tải hình ảnh, lên tiếng về việc mình bị quấy rối khi đang biểu diễn trong một lễ hội nhạc nước ở Nhật Bản nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Điều đáng chú ý là bên cạnh những bình luận lên tiếng bênh vực nữ DJ, bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi quá khích của nhiều người thì cũng có ý kiến cho rằng cô ăn mặc quá gợi cảm. "Mặc như đồ bơi thế này cơ mà", "Tôi không bênh những kẻ lợi dụng sàm sỡ nhưng bạn cũng nên xem lại cách ăn mặc của mình", "Bạn cũng nên xem lại cách ăn mặc của mình",.... là những bình luận của một số bộ phận dân mạng. Rất nhanh sau đó, DJ Soda liền có chia sẻ: "Cho dù tôi mặc trang phục gì, không thể lấy đó làm lý do cho những hành vi quấy rối tình dục. Tôi đã muốn nói điều này từ lâu. Có lẽ là điều hiển nhiên, nhưng phải cần rất nhiều can đảm để nói điều này. Tôi không mặc quần áo hở hang để mọi người đụng chạm tôi. Tôi mặc những bộ quần áo tôn lên vẻ đẹp cơ thể, nó khiến tôi hài lòng và trở nên tự tin hơn khi mặc chúng. Hơn nữa, nếu tôi mặc những bộ đồ gợi cảm, họ cũng không có quyền chạm vào tôi. Tôi mặc như vậy ở lễ hội té nước là sai à? Tôi có tự do mặc bất cứ thứ gì tôi muốn và không ai có quyền đánh giá một con người qua bộ quần áo của họ, cũng đừng lấy cớ cho hành vi quấy rối người khác chỉ vì họ mặc đồ gợi cảm”. Nữ DJ Hàn Quốc nói thêm. Bài đăng của Soda thu hút hơn 15 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận của dân mạng chỉ sau 2 giờ đăng tải. "Màn trình diễn của bạn ngày hôm qua thật xuất sắc. Là một người Nhật, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới bạn và cảm thấy thật xấu hổ cũng như nên lên án về hành động này của họ", "Tôi ủng hộ Soda, ngày càng nhiều vụ quấy rối xảy ra, và rất nhiều người thiện cẩn đã đổ lỗi cho nạn nhân", "Tôi nghĩ nên có biện pháp gì để ngăn chặn những trường hợp này xảy ra, bảo vệ nghệ sĩ trước đám đông",... là những bình luận của dân mạng. Nữ DJ Soda tên thật là Hwang So Hee. Người đẹp sinh năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Soda là một trong những DJ nổi tiếng của xứ sở kim chi và đã tạo dựng được chỗ đứng tại châu Á. Soda đi đến đâu là lại "tạo bão" đến đó vì vừa đẹp lại vừa chơi nhạc hay.

DJ Soda là một trong những nữ DJ gợi cảm và nổi tiếng nhất châu Á. Mới đây, thông tin nữ cô đăng tải hình ảnh, lên tiếng về việc mình bị quấy rối khi đang biểu diễn trong một lễ hội nhạc nước ở Nhật Bản nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Điều đáng chú ý là bên cạnh những bình luận lên tiếng bênh vực nữ DJ, bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi quá khích của nhiều người thì cũng có ý kiến cho rằng cô ăn mặc quá gợi cảm. "Mặc như đồ bơi thế này cơ mà", "Tôi không bênh những kẻ lợi dụng sàm sỡ nhưng bạn cũng nên xem lại cách ăn mặc của mình", "Bạn cũng nên xem lại cách ăn mặc của mình",.... là những bình luận của một số bộ phận dân mạng. Rất nhanh sau đó, DJ Soda liền có chia sẻ: "Cho dù tôi mặc trang phục gì, không thể lấy đó làm lý do cho những hành vi quấy rối tình dục. Tôi đã muốn nói điều này từ lâu. Có lẽ là điều hiển nhiên, nhưng phải cần rất nhiều can đảm để nói điều này. Tôi không mặc quần áo hở hang để mọi người đụng chạm tôi. Tôi mặc những bộ quần áo tôn lên vẻ đẹp cơ thể, nó khiến tôi hài lòng và trở nên tự tin hơn khi mặc chúng. Hơn nữa, nếu tôi mặc những bộ đồ gợi cảm, họ cũng không có quyền chạm vào tôi. Tôi mặc như vậy ở lễ hội té nước là sai à? Tôi có tự do mặc bất cứ thứ gì tôi muốn và không ai có quyền đánh giá một con người qua bộ quần áo của họ, cũng đừng lấy cớ cho hành vi quấy rối người khác chỉ vì họ mặc đồ gợi cảm”. Nữ DJ Hàn Quốc nói thêm. Bài đăng của Soda thu hút hơn 15 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận của dân mạng chỉ sau 2 giờ đăng tải. "Màn trình diễn của bạn ngày hôm qua thật xuất sắc. Là một người Nhật, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới bạn và cảm thấy thật xấu hổ cũng như nên lên án về hành động này của họ", "Tôi ủng hộ Soda, ngày càng nhiều vụ quấy rối xảy ra, và rất nhiều người thiện cẩn đã đổ lỗi cho nạn nhân", "Tôi nghĩ nên có biện pháp gì để ngăn chặn những trường hợp này xảy ra, bảo vệ nghệ sĩ trước đám đông",... là những bình luận của dân mạng. Nữ DJ Soda tên thật là Hwang So Hee. Người đẹp sinh năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Soda là một trong những DJ nổi tiếng của xứ sở kim chi và đã tạo dựng được chỗ đứng tại châu Á. Soda đi đến đâu là lại "tạo bão" đến đó vì vừa đẹp lại vừa chơi nhạc hay.