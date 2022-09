Nội y "lộ thiên", cô gái Ê-đê được khen vì... "đẹp có quyền"

H Duyên-B'krông (sinh năm 1999) là hot girl Ê-đê sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Xuất thân từ một sinh viên trường nghệ thuật và không hoạt động trong showbiz nhưng cô nàng lại là gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người còn so sánh H Duyên-B'krông có nhiều nét hao hao với “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera. Sở hữu nhan sắc quá xinh đẹp cùng chiều cao 1,7m nhưng H Duyên không mặn mà tham gia các cuộc thi nhan sắc. Trên trang cá nhân, gái xinh này cũng chỉ thỉnh thoảng tương tác với bạn bè hay “thả thính” bằng những bức ảnh đẹp như mơ. Ngoài ngoại hình thì phong cách thời trang của hot girl dân tộc H Duyên được đánh giá là đơn giản nhưng thời thượng, không thua kém các fashionista đình đám nào. Mới đây nhất, H Duyên khoe vóc dáng như siêu mẫu trong một item đơn giản. Cô diện chiếc áo 2 dây màu đen mix với váy ngắn khoe đôi chân thẳng dài như kiếm Nhật. Để tạo sự cân đối cho trang phục, H Duyên diện đôi bốt cổ cao, tạo nên vẻ gợi cảm nhưng vẫn không kém phần cá tính. Có thể thấy, thời gian gần đây H Duyên đã chăm chỉ mặc gợi cảm hơn, có gu hơn so với thời mới nổi trên mạng xã hội. H Duyên từng chia sẻ: “Vốn hâm mộ IT girl Kendall Jenner và những hot girl đình đám thế giới nên phong cách ăn mặc của tôi cũng bị ảnh hưởng”. Hot girl Ê-đê này thường chuộng những thiết kế trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi như: chân váy ngắn, áo croptop... Phong cách thời trang đơn giản nhưng vẫn vô cùng tôn dáng của người đẹp sinh năm 1999. Mỗi lần xuất hiện, H Duyên đều nổi "bần bật" vì ăn diện kín đáo nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.

