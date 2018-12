Nhuộm lại tóc bạc, Văn Toàn mong vận đỏ quay lại ở Asian Cup 2019

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Văn Toàn đã tranh thủ tìm đến một tiệm cắt tóc quen thuộc tại Hà Nội để thay đổi lại màu tóc của mình. Cụ thể, sau khi được xả trại về với gia đình, tiền đạo Văn Toàn đã đi nhuộm tóc để chuẩn bị cùng các đồng đội lên tập trung cho chiến dịch Asian Cup 2019 Theo nhiều người nhận xét, cầu thủ Văn Toàn với màu tóc bạc đã chơi rất bùng nổ tại ASIAD 2018 hồi đầu tháng 8. Lý do khiến Văn Toàn rất "kết" màu tóc độc này là bởi nó đã từng đem đến may mắn cho anh ở giải đấu được diễn ra trên đất Indonesia. Bên cạnh đó, thông qua việc đổi màu tóc, Văn Toàn cũng muốn “đổi vận” để hy vọng sẽ có may mắn trở lại với mình sau một kỳ AFF Suzuki Cup 2018 không thành công trên phương diện cá nhân. Nhắc lại AFF Cup 2018, Văn Toàn gần như không đóng góp được nhiều khi anh bị dính chấn thương, chỉ ra sân được khoảng 20 phút trong trận hoà 0-0 trên sân Myanmar tại vòng bảng Theo chia sẻ của Văn Toàn, chấn thương gân kheo của anh đã gần như hoàn toàn bình phục. Sau gần 2 ngày về nhà nghỉ ngơi, Văn Toàn đã bay vào Đà Lạt để đi du lịch xả stress. Ngày 20/12 tới, Văn Toàn sẽ trở lại tập trung cùng các đồng đội để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Trước mắt là trận giao hữu với Triều Tiên vào ngày 25/12 tới trên SVĐ QG Mỹ Đình. Khởi tranh vào tháng 1/2019, Asian Cup sẽ chào đón sự trở lại của những cái tên nổi bật như Trần Minh Vương, Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh, Ngô Tùng Quốc, Đinh Thanh Bình và Phan Thanh Hậu. Như vậy, Văn Toàn sẽ có rất nhiều những đối tác đến từ CLB HAGL. Nhiều người nhận xét, màu tóc bạch kim của Văn Toàn khiến không ít fan nữ "rụng trứng" đợt ASIAD 2018 vừa qua. Hy vọng, "gã đầu bạc" Văn Toàn sẽ trở lại với phong độ tốt nhất cho Asian Cup 2019 sắp tới.

