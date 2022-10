Những quán cà phê ở Đà Lạt view mùa hồng chín cực mê

Vườn hồng nhà tôm ở Đà Lạt là quán cà phê phù hợp để ngắm mùa hồng chín vào thời điểm này. Ảnh: Tiệm Cà Phê Vườn Hồng Nhà Tom Quán cà phê trong vườn hồng này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút chạy xe. Từ đầu tháng 10, hồng tại vườn bắt đầu vào mùa chín mọng, thu hút đông khách đến chụp hình, hái quả. Ảnh: Tiệm Cà Phê Vườn Hồng Nhà Tom Ngoài phục vụ đồ uống như những tiệm cà phê thông thường, du khách đến đây có thể tự tay ra vườn hái hồng chín. Địa chỉ: Quốc lộ 20, Xuân Trường. Ảnh: Tiệm Cà Phê Vườn Hồng Nhà Tom Một quán cà phê Đà Lạt khác để ngắm mùa hồng chín phải kể đến là Tiệm cà phê Túi Mơ To. Không sở hữu vườn hồng rộng lớn nhưng quán cà phê này vẫn thu hút nhiều du khách. Ảnh: Quang Đình Nguyễn Dù nằm trong hẻm, địa điểm này luôn chào đón đông đảo giới trẻ ghé thăm. Tới đây, bạn có thể đứng dưới những tán hồng để chụp hình. Ảnh: Tiệm cà phê Túi Mơ To Những cây hồng trong khuôn viên đã bắt đầu chín, lượng khách đến quán thời điểm này ngày một đông. Địa chỉ: Sào Nam, Phường 11. Ảnh: Tiệm cà phê Túi Mơ To Phía Chân Đồi cũng là điểm check in mùa hồng chín lý tưởng, nơi đây mở thêm các dịch vụ thu hút khách trong mùa này. Ảnh: Phía Chân Đồi Được biết đây là năm đầu tiên Phía Chân Đồi tổ chức hoạt động hái hồng tại vườn. Ảnh: Phía Chân Đồi Tuy không phải là điểm duy nhất hay đầu tiên ở Đà Lạt thực hiện hoạt động này, quán vẫn được xem là điểm đến lý tưởng. Địa chỉ: Đường 3/4, phường 3. Ảnh: Phía Chân Đồi Nếu đang tìm một quán cà phê view vườn hồng ở trung tâm thành phố Đà Lạt, du khách có thể tìm đến tiệm cà phê nhà Lạc. Ảnh: Tiệm cà phê Nhà Lạc Hiện tại, những cây hồng trong vườn bắt đầu chín, ngả vàng giữa những tán cây xanh. Ảnh: Tiệm cà phê Nhà Lạc Không gian quán cà phê mộc mạc với thiết kế nhà gỗ, sân vườn như nhiều quán khác ở Đà Lạt. Tại đây, du khách có thể chụp hình, ngồi nhâm nhi cà phê tận hưởng thời tiết Đà Lạt vào thu. Địa chỉ: Đường 3/4, phường 3. Ảnh: Tiệm cà phê Nhà Lạc

