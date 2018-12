Những người bạn cùng phòng “sống lỗi” đỉnh cao nhất năm 2018

Trong năm 2018, trên các diễn đàn MXH xuất hiện không ít những bài đăng tải về vấn nạn những người bạn cùng phòng có lỗi sống không mấy sạch sẽ. Điển hình như bài viết của nữ sinh tên T.H "tố giác" cô bạn ở chung với mình với những ngôn từ khá bức xúc rằng: "Mùa hè mà 2 ngày mới tắm, đầu cả tuần mới gội". Cụ thể, T.H chia sẻ về cô bạn cùng phòng trọ của mình rằng: "Con gái gì mà đầu 4 - 5 ngày có khi cả tuần mới gội một lần, lại còn biện lý do gội nhiều hư tóc. Trời mấy nay thì nắng, dù là không làm gì, chỉ nằm nhà ngủ thôi cũng đã thấy nóng, đằng này còn 2 ngày không tắm, nói mãi, sỉ vả mãi mới chịu đi. Ngồi bên cạnh mùi chua không chịu được, phòng còn kín bật điều hoà. Quần áo thay xong vứt luôn vào tủ, mốc luôn cả áo, không biết cái nào giặt rồi cái nào chưa". Ngay sau khi đăng tải, bài viết của T.H về cô bạn chung phòng với mình nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM và nhiều ý kiến đã được đưa ra rằng nên chuyển phòng vì Khi mà câu chuyện về việc bạn cùng phòng "sở hữu" mùi cơ thể khó ưa thì lại tiếp tục câu chuyện, dẫn người yêu về tình tứ trước mặt, đêm nằm nghe sột soạt mất cả ngủ. Một nữ sinh khác cũng lên mạng bóc phốt rằng: "Con bạn cùng phòng mình nó đưa người yêu về ngủ triền miên ở phòng. Sinh viên thuê được cái phòng bé tý teo, cái giường cũng bé, 2 đứa ngủ còn chật thế mà bạn nó mang về ngủ rất tự nhiên và hồn nhiên. Đêm chúng nó còn tình tứ yêu đương trong khi mình thì FA. Cay nhất là có khi mình còn bị đạp rớt cái bịch xuống nhà, thâm hết cả người". Đã dẫn người yêu về phòng là khó chấp nhận rồi, nhiều cặp đôi còn hồn nhiên hôn nhau hay làm những điều chẳng được đẹp mắt cho lắm. Chuyện bạn cùng phòng lôi thôi, ăn ở bừa bãi là câu chuyện như cơm bữa trên MXH. Thậm chí có nhiều dân mạng còn "rảnh rỗi" ngồi tìm kiếm nguyên album những căn phòng trọ "bẩn nhất hành tinh" để trưng bày cho CĐM. Nguyên văn lời bóc phốt: "Mình nghĩ có lẽ mình là đứa có tinh thần thép bậc vũ trụ khi đã ở được với thằng bạn cùng phòng 1 năm. 1 năm thăng trầm của những phút giây chứng kiến một đứa đẹp trai nhưng nuôi vi khuẩn sống cho qua ngày.... Khám phá gầm giường của nó người ta sẽ khai quật được nào là quần bò, nào là quần đùi, quần lót. Tất cả chúng nhiều vô kể, đã thế còn thoang thoảng mùi nước hoa nữa chứ! Mấy ngày đầu ngủ chung giường nhưng sau đó mình phải chuyển lên gác xép cho an toàn! Chứng kiến những căn phòng bừa bộn do đứa cùng phòng tạo ra, nhiều bạn sinh viên đã phải cắn răng chịu đựng dọn ra ngoài ở riêng tránh xa bệnh tật có thể bùng phát.

Trong năm 2018, trên các diễn đàn MXH xuất hiện không ít những bài đăng tải về vấn nạn những người bạn cùng phòng có lỗi sống không mấy sạch sẽ. Điển hình như bài viết của nữ sinh tên T.H "tố giác" cô bạn ở chung với mình với những ngôn từ khá bức xúc rằng: "Mùa hè mà 2 ngày mới tắm, đầu cả tuần mới gội". Cụ thể, T.H chia sẻ về cô bạn cùng phòng trọ của mình rằng: "Con gái gì mà đầu 4 - 5 ngày có khi cả tuần mới gội một lần, lại còn biện lý do gội nhiều hư tóc. Trời mấy nay thì nắng, dù là không làm gì, chỉ nằm nhà ngủ thôi cũng đã thấy nóng, đằng này còn 2 ngày không tắm, nói mãi, sỉ vả mãi mới chịu đi. Ngồi bên cạnh mùi chua không chịu được, phòng còn kín bật điều hoà. Quần áo thay xong vứt luôn vào tủ, mốc luôn cả áo, không biết cái nào giặt rồi cái nào chưa". Ngay sau khi đăng tải, bài viết của T.H về cô bạn chung phòng với mình nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM và nhiều ý kiến đã được đưa ra rằng nên chuyển phòng vì Khi mà câu chuyện về việc bạn cùng phòng "sở hữu" mùi cơ thể khó ưa thì lại tiếp tục câu chuyện, dẫn người yêu về tình tứ trước mặt, đêm nằm nghe sột soạt mất cả ngủ. Một nữ sinh khác cũng lên mạng bóc phốt rằng: "Con bạn cùng phòng mình nó đưa người yêu về ngủ triền miên ở phòng. Sinh viên thuê được cái phòng bé tý teo, cái giường cũng bé, 2 đứa ngủ còn chật thế mà bạn nó mang về ngủ rất tự nhiên và hồn nhiên. Đêm chúng nó còn tình tứ yêu đương trong khi mình thì FA. Cay nhất là có khi mình còn bị đạp rớt cái bịch xuống nhà, thâm hết cả người". Đã dẫn người yêu về phòng là khó chấp nhận rồi, nhiều cặp đôi còn hồn nhiên hôn nhau hay làm những điều chẳng được đẹp mắt cho lắm. Chuyện bạn cùng phòng lôi thôi, ăn ở bừa bãi là câu chuyện như cơm bữa trên MXH. Thậm chí có nhiều dân mạng còn "rảnh rỗi" ngồi tìm kiếm nguyên album những căn phòng trọ "bẩn nhất hành tinh" để trưng bày cho CĐM. Nguyên văn lời bóc phốt: "Mình nghĩ có lẽ mình là đứa có tinh thần thép bậc vũ trụ khi đã ở được với thằng bạn cùng phòng 1 năm. 1 năm thăng trầm của những phút giây chứng kiến một đứa đẹp trai nhưng nuôi vi khuẩn sống cho qua ngày.... Khám phá gầm giường của nó người ta sẽ khai quật được nào là quần bò, nào là quần đùi, quần lót. Tất cả chúng nhiều vô kể, đã thế còn thoang thoảng mùi nước hoa nữa chứ! Mấy ngày đầu ngủ chung giường nhưng sau đó mình phải chuyển lên gác xép cho an toàn! Chứng kiến những căn phòng bừa bộn do đứa cùng phòng tạo ra, nhiều bạn sinh viên đã phải cắn răng chịu đựng dọn ra ngoài ở riêng tránh xa bệnh tật có thể bùng phát.