Những hot girl tuổi Dần vướng lùm xùm, netizen lắc đầu ngán ngẩm

Thiên An là hot girl gây chú ý nhất MXH vào khoảng cuối năm 2021. Thời điểm đó cô vướng lùm xùm có con với Jack, nhưng nam ca sĩ không quan tâm đến hai mẹ con khi cô mang thai và con chào đời. Hot girl tuổi Dần đã gặp rất nhiều rắc rối trong lẫn ngoài đời sau khi chia sẻ việc làm mẹ đơn thân. Khi lùm xùm có con diễn ra, Thiên An đã viết tâm thư dài trên mạng xã hội. Cô chia sẻ về việc từng có mối quan hệ tình cảm với Jack nhưng sau đó bị anh lạnh nhạt. Hot girl Thiên An được nhiều người biết đến từ năm 2019 khi cô tham gia hàng loạt MV của Jack và K-ICM. Với gương mặt thanh tú cùng đường nét xinh xắn Thiên An nhanh chóng gây ấn tượng trong lòng khán giả trẻ cũng như fan của ca sĩ Jack. Thúy Vi được biết đến là người đẹp nhiều tai tiếng của làng giải trí Việt. Cô nàng sinh năm 1998 từng vướng nghi vấn tình cảm với đại gia Phan Thành hồi tháng 10/2015. Sau khi lấn sân vào showbiz, Thúy Vi trở thành mẫu ảnh, làm đại sứ game online, đóng MV ca nhạc... nhưng cô vướng phải không ít ồn ào như những phát ngôn sốc về chuyện tình tiền, lộ bảng điểm xấu... Thúy Vi còn vướng tin đồn cặp bồ đại gia "đáng tuổi ông ngoại" mình, dù đã lên tiếng khẳng định người đó chỉ là bạn bè nhưng phần lớn cư dân mạng vẫn không mấy tin tưởng và lời giải thích của Thúy Vi. Được mệnh danh là "hot girl thị phi", tuy nhiên Thúy Vi cũng làm không ít người ngưỡng mộ khi tậu nhà 2 tỷ khi vừa chạm ngưỡng tuổi 19. Cô còn là bà chủ một spa chăm sóc sắc đẹp. "Hot girl ngực khủng" hay "hot girl thị phi"… tất cả những danh xưng này đều gắn liền với tên tuổi của Ngân 98. Trẻ, xinh đẹp nhưng Ngân 98 lại mang đến cho người khác cái nhìn thiếu thiện cảm trầm trọng về hình ảnh của bản thân. Ngoài chuyện thích khoe dáng táo bạo, đi cùng các phát ngôn gây sốc thì mối tình với Lương Bằng Quang cũng là những tâm điểm khiến người ta chỉ trích không ngớt. Nổi lên chỉ vì những hình ảnh khoe thân không kiêng dè, trang cá nhân của Ngân 98 thu hút hơn 900 ngàn lượt theo dõi, dựa vào lợi thế này, "hot girl ngực khủng" khá thành công trong việc buôn bán hàng online.

