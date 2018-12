Những hình ảnh đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Qatar

Đội tuyển Việt Nam đã tới Qatar để chính thức bước vào kì tập huấn trước thềm Asian Cup 2019. Sau khi có buổi sáng nhẹ nhàng với những bài khởi động nhẹ trong khuôn viên khách sạn, thầy trò HLV Park Hang-seo đã bước ra sân tập trong không khí khá thoải mái. Địa điểm tập luyện của đội tuyển Việt Nam cách khách sạn Holiday Villa khoảng 20 phút di chuyển xe bus. LĐBĐ Qatar bố trí sân tập của CLB Al Arabi là sân tập dành riêng cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Theo nhận xét của cán bộ truyền thông đi theo đoàn, sân tập này có chất lượng mặt cỏ rất tốt. Việc có sân tập với mặt có tốt là tin đáng mừng với đội tuyển Việt Nam, bởi ở Asiad 2018, HLV Park Hang-seo đã phải nhờ đến mối quan hệ của mình mới có được sân tập sau khi Ban tổ chức bố trí sân tập chẳng khác nào mặt ruộng. Thời tiết tại Doha khá mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ C. Tuy nhiên, do là vùng sa mạc nên độ ẩm thấp, khô hanh. Do vừa có chuyến bài dài, HLV Park Hang-seo chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ để lấy lại thể lực trước khi vào những bài giáo án tiếp theo. Quỹ thời gian chuẩn bị cho VCK Aisan Cup 2019 không còn nhiều nên HLV Park Hang-seo đặc biệt nhắc nhở các cầu thủ phải luôn duy trì sự tập trung và thói quen tốt trong sinh hoạt, tập luyện, đảm bảo bước vào đấu trường châu lục với phong độ cao nhất. Nụ cười tươi rói của các cầu thủ khiến NHM quê nhà cảm thấy yên tâm trước khi xuất trận tại một giải đấu mang tầm cỡ châu Á. Màn tỉ thí sức tì đè của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Qatar. Chiều 31/12, đội tuyển Việt Nam sẽ trận giao hữu cuối cùng trước giải với đội tuyển Philippines. Nguồn ảnh: VFF

