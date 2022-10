Những địa điểm check in chuẩn thu Hà Nội mê đắm nhất

Giữa bạt ngàn những backgroud hiện đại tại Hà Nội, nhiều bạn trẻ lại tìm về một nơi tưởng chừng không hot nhưng lại hot không tưởng là Tòa soạn báo Hà Nội Mới. Với hai tone màu chủ đạo là vàng của căn nhà cổ và màu sơn xanh lá, cùng dòng chữ Hà Nội Mới màu đỏ đã tạo nên một background đậm chất tình thơ và xưa cũ. Nhắc đến điểm check in mùa thu Hà Nội là không thể quên con đường Phan Đình Phùng. Đây được mệnh danh là con đường đẹp nhất Hà Nội nhờ hàng cây sấu cổ thụ và vỉa hè luôn rợp bóng mát. Cầu Long Biên cổ kính cũng là điểm check in Hà Nội chuẩn mùa thu được giới trẻ ghé thăm sống ảo. Giữa Hà Nội xô bồ và náo nhiệt, vẫn còn đâu đó những ngóc ngách bình yên và nên thơ. Một trong số đó phải kể đến Hồ Tây. Nhiều ngóc ngách ở Hồ Tây được coi là nơi thưởng thức mùa thu Hà Nội cực đỉnh. Triền cỏ xanh mướt đẹp như tranh vẽ tại Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) cũng là nơi khiến các tín đồ yêu thích những bộ phim hoạt hình Nhật Bản thích thú "check-in". Đầu mùa cúc họa mi, nhiều du khách cũng tranh thủ ghé thăm các vườn hoa ở Hà Nội để check in, sống ảo mới đúng chuẩn tiết trời sang thu. Là một trong những con phố sắc màu với đa dạng các hình vẽ, phố bích họa Phùng Hưng toát lên hình ảnh của một con phố đậm nét hoài cổ, nghệ thuật. Nơi đây chiếm trọn trái tim của bao bạn trẻ Hà Nội và nhiều du khách khi đặt chân đến thủ đô, đặc biệt là vào trời thu. Bốt Hàng Đậu, một trong những công trình kiến trúc cổ nhất thủ đô Hà Nội có những tán lộc vừng vào mùa thay lá cũng là điểm check in lý tưởng. Phố sách Hà Nội không chỉ là nơi có nhiều gian hàng của các nhà xuất bản nổi tiếng trong nước mà còn được các bạn trẻ thỏa thích check in tại các góc sống ảo cực chill. Nhà thờ Lớn Hà Nội với diện mạo mới cũng là nơi hút giới trẻ đến check in. Đối với những bạn trẻ yêu hoa và thích cái đẹp, đến chợ hoa đêm Quảng Bá để mua và check in sống ảo tại đây cũng cực kỳ chill. Đại sứ quán Hàn Quốc là địa điểm sống ảo được rất nhiều bạn trẻ yêu thích trong thời gian gần đây. Các bạn có thể tha hồ chụp được những bức ảnh chuẩn phong cách Hàn mà chẳng cần phải đi đâu xa. Ảnh: Địa Điểm Ăn Chơi Hấp Dẫn Hà Nội

