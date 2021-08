Nhớ nghề, tình nguyện viên chống dịch múa chai chuẩn... bartender

Mới đây trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh một tình nguyện viên chống dịch trong bộ đồ bảo hộ đã trổ tài flair bartending với chai nước lọc và hộp đựng C sủi, thu hút sự chú ý của không ít người. Xuất hiện trong đoạn clip một cô nàng tình nguyện viên chống Covid trong bộ đồ bảo hộ kín mít nhưng vẫn thể hiện được màn múa chai để pha chế ra một cốc C sủi hết sức cầu kì. Theo tìm hiểu nữ tình nguyện viên có màn mùa chai trên có tên Nguyễn Phương Anh (sinh năm 1999, quê ở Pleiku). Hiện cô bạn đang sinh sống ở quận Bình Thạnh và làm việc tại một quán bar trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Dịch bệnh bất ngờ ập đến, TP HCM có những chỉ thị yêu cầu giãn cách xã hội, ngành dịch vụ mà Phương Anh làm bị ảnh hưởng đầu tiên. Cô bạn tạm nghỉ làm, nhưng quyết định không về quê mà bám trụ lại thành phố. Phương Anh đã không để cuộc sống của mình trôi qua là những ngày buồn tẻ. Thay vì ở nhà chờ dịch qua, cô bạn đăng ký làm tình nguyện viên và bắt đầu những tuần dài miệt mài, hăng say với công tác của mình. Chia sẻ về những ngày tháng tình nguyện chống dịch của mình, nữ bartender tên Phương Anh cho biết: "Em đã trải qua hàng loạt các công việc khác nhau, thậm chí chưa từng làm bao giờ. Từ dọn dẹp ký túc xá sinh viên, trực chốt khu phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, điều phối tiêm vaccine, phát thực phẩm/đồ ăn cho người vô gia cư... em đều làm cả, chỉ cần mọi người cần là em đi. Và bây giờ em đang công tác tại tuyến đầu, hàng ngày tiếp xúc với F0". Phương Anh không nề hà bất kỳ công việc nào, dù sớm hay khuya muộn, nắng hay mưa với chỉ 1 tâm niệm "Sài Gòn mau khỏi ốm nhé". Hiện tại, Phương Anh đang thực hiện công tác chống dịch ở vị trí điều dưỡng và hậu cần trong khu cách ly F0 ở quận 8. Trong những ngày tháng tình nguyện, điều Phương Anh trân quý nhất chính là tình bạn. Những mối quan hệ mới đến từ mọi miền đất nước, chẳng phải máu mủ ruột thịt mà cứ thân thiết như tựa đã quen lâu lắm. Tất cả cảm xúc ấy đều đến từ một mục tiêu chung: chống dịch. Phương Anh cho biết thêm: "Nhiều người hỏi em đi tình nguyện được gì không? Có lương không? Em trả lời "được nhiều thứ lắm", nhưng không phải những điều mọi người thắc mắc. Em có được những người bạn mới, những giây phút mà trước giờ chưa từng có". Hết dịch, Phương Anh muốn quay lại công việc bartender yêu thích của mình và tiếp tục học thêm về chuyên môn lẫn ngoại ngữ. Còn hiện giờ, tình yêu của cô bạn dành cho "gia đình và đất nước" nên chỉ muốn dốc hết sức mình, góp phần vào công cuộc chống dịch để mọi thứ trở về những ngày bình yên xưa. Mời quý độc giả xem video: Nữ tình nguyện viên múa chai tưng bừng chỉ để uống viên C sủi "cưng xỉu" - Nguồn: Facebook nhân vật

