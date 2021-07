NHM được xem Đội tuyển Việt Nam đá sân nhà tại vòng loại World Cup

Những ngày qua thông tin liên quan đến việc đội tuyển Việt Nam có được đá sân nhà tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là tâm điểm chú ý của nhiều người.

Nhiều khán giả bồn chồn khi không không rõ mình có được chứng kiến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á hay không bởi tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp thời gian qua.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Phương án được tính tới đó là VFF phải thuê sân trung lập bởi các chuyến bay quốc tế phải cách ly 21 ngày khi đến Việt Nam, trong khi AFC chỉ cho phép cách ly tối đa hai ngày trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.

Tuy nhiên, chiều 14/7 thông tin các bộ, ngành liên quan, VFF được tạo điều kiện để tổ chức các trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình khiến nhiều người mừng rỡ khôn tả.

Theo đố, các đội khách của các cầu thủ Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ không phải cách ly dài ngày theo đúng yêu cầu của AFC, nhưng phải đảm bảo đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi tới Việt Nam.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

VFF cũng sẽ phối hợp với TP Hà Nội để đảm bảo an toàn, theo mô hình "bong bóng an toàn". Thành viên hai đội tuyển cùng ban tổ chức sẽ ở riêng trong một khách sạn với tiêu chí "nội bất xuất, ngoại bất nhập", chỉ di chuyển từ đó tới sân tập và thi đấu theo đúng quy bảo đảm an toàn, không lây nhiễm dịch bệnh.

Với những thông tin trên, NHM các cầu thủ đội tuyển Việt Nam có thể yên tâm rằng việc thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được thi đấu trên sân nhà và công việc sắp tới của VFF đó là chuẩn bị thật kĩ các phương án đón tiếp các đối thủ, chỗ ăn ở, tập luyện và quan trọng nhất là công nghệ VAR.