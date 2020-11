Nhìn lại chuyện tình streamer giàu nhất Việt Nam và vợ hot girl Instagram

Chỉ còn vài ngày nữa là siêu đám cưới của Xemesis và Xoài Non sẽ diễn ra trong sự mong ngóng của cả cộng đồng mạng. Ngày vui của cặp đôi này đang được nhận xét là một trong những đám cưới đáng chú ý nhất năm 2020. Xemesis tên thật là Hiếu Nghiêm, là một trong "Tứ hoàng streamer" nổi đình đám và anh được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam". Còn cô vợ trẻ là hot girl Thùy Trang sở hữu nhan sắc lai Tây vô cùng xinh đẹp. Vốn là một streamer khá kín tiếng nên trước giờ, chuyện riêng tư của Xemesis ít ai biết được. Bẵng đi một thời gian, anh chàng bất ngờ siêng update hình ảnh thân mật với bạn gái Xoài Non và thông báo đính hôn vào năm ngoái. Được biết, Xemesis và Xoài Non gặp nhau tại một sự kiện game cuối năm 2018. Khi đó streamer đình đám là khách mời còn nàng hot girl thì cùng bạn tham dự sự kiện. Sau khi về nhà, Xoài Non đã add Facebook đối phương và Xemesis là người mở lời nhắn tin trước. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Xemesis đăng bức ảnh đầu tiên chụp cùng bạn gái lên trang cá nhân kèm caption: "Young Mango", cũng chính là nguồn gốc của nickname Xoài Non hiện tại. Đến ngày 12/3/2019, Xemesis đã chính thức ra mắt bạn gái với bạn bè và người hâm mộ nhân dịp khai trương chi nhánh thứ 2 của tiệm bánh mì Pew Pew. Sau khi công khai, cư dân mạng vô cùng bất ngờ vì cặp đôi này chênh lệch tuổi tác khá nhiều. Trang Phạm sinh năm 2002, chỉ mới 17 tuổi còn Xemesis đã bước sang "đầu ba", tức là cặp đôi chênh nhau đến 13 tuổi. Xemesis và bạn gái lúc đó nhận về không ít lời bàn tán của cư dân mạng, họ cho rằng chàng streamer có gia thế "khủng", lại đi du học trở về, có sự nghiệp ổn định. Trái lại Xoài Non chỉ là một hot girl có xuất thân bình thường, bản thân cô nàng còn nghỉ học từ năm lớp 10. Trong suốt thời gian yêu nhau, Xoài Non vướng phải một vài thị phi như phát ngôn về chuyện học và kiếm tiền. Tuy nhiên Xemesis vẫn luôn đồng hành bên cạnh bạn gái, cùng cô nàng vượt qua sự phản đối của dân mạng. Kể từ khi công khai bạn gái, Xemesis thường xuyên "khoe" cô ấy lên trang cá nhân, anh chàng gọi bạn gái với cái tên thân mật "Xoài Non". Giữa tháng 9/2019, Xemesis cầu hôn bạn gái thành công với chiếc nhẫn kim cương giá trị. Trước khi đến với quyết định kết hôn và thông báo với mọi người, Thùy Trang cho biết cả gia đình cô đều quý mến Xemesis. Còn Xemesis khẳng định bạn gái hiện tại là người đầu tiên anh chàng dắt về ra mắt mà được sự đồng ý từ bố mẹ. Được sự chấp thuận của hai bên gia đình, cặp đôi đã quyết định đến việc kết hôn. Sau hơn 1 năm, vừa qua cặp đôi đã đưa ra thông báo về đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 14/11 sắp tới tại tòa nhà cao nhất Việt Nam ở TP.HCM trong sự mong chờ của mọi người. Có thể nói, đây chính là siêu đám cưới hot nhất nhì MXH ở thời điểm hiện tại. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

