Nhảy dưới nước gây tranh cãi, hot girl dân tộc đáp trả "cực căng"

Thời gian đầu, Yona Cươn rất được lòng cư dân mạng thế nhưng những clip về sau của cô liên tục vấp phải tranh cãi. Gần đây nhất là video hot girl này mặc váy nhảy nhót dưới hồ nước và phần áo ướt bó sát cơ thể. Tuy không diện trang phục quá hở hang nhưng bộ quần áo ướt sũng ôm sát người khiến không ít cư dân mạng thấy "nóng mắt" với hot girl dân tộc. Điều đáng nói dù ngâm mình trong nước, lại đang diện váy ngắn nhưng gái xinh TikTok này vẫn vô tư thể hiện bài vũ đạo sexy trong trang phục ướt nhẹp. Nhiều người cho rằng vì muốn câu view, câu like mà Yona Cươn ngày càng táo bạo, bất chấp. Chưa hết, nhiều người xem có chung thắc mắc “Không biết ai là người quay cho cô nàng”. Về phía Yona, cô cho rằng những đoạn clip này là hoàn toàn bình thường, không hề hở hang, khiêu gợi và cô vẫn tiếp tục thực hiện clip tắm hồ nếu có cơ hội. Yona Cươn cho biết: "Nếu mọi người theo dõi em thì biết trước đây em từng đăng nhiều clip tắm hồ rồi, dù ai có "gạch đá" thì em vẫn đăng nếu thích chứ không thấy có vấn đề gì. Yona thì không biết bơi đâu nên chỉ lội xuống hồ tắm và nhảy nhót chút cho vui thôi. Và tất cả các clip của em đều do bố mẹ quay, giữa bố mẹ với Yona không hề có một chút khoảng cách nào nên không có gì phải ngại hết... Em cũng có mặc hở tí nào đâu mà nên dù bố quay thì vẫn hoàn toàn bình thường chứ không sao hết" - "sơn nữ Bana" cho biết thêm. Được biết, Tiktok cá nhân là nơi Yona Cươn chia sẻ những clip ghi lại cuộc sống thường ngày của mình. Trước đây khi còn đi học, cô cũng thường quay clip ở lớp học với các bạn. 2 năm trở lại đây, vì lý do sức khỏe, Yona Cươn không thể tiếp tục theo học ở trường, cô chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nhà, đi làm nương rẫy cùng bố mẹ. Giờ đây, những đoạn video của Yona Cươn thường xoay quanh cuộc sống ở nhà, hay ghi lại khoảnh khắc sơn nữ đi làm nương rẫy, lội suối, thu hái nông sản... Sở hữu hơn 4 triệu lượt theo dõi, hot girl 17 tuổi được người hâm mộ yêu mến bởi nụ cười rạng rỡ, gương mặt ngây thơ và năng lượng tích cực luôn tràn ngập. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Thời gian đầu, Yona Cươn rất được lòng cư dân mạng thế nhưng những clip về sau của cô liên tục vấp phải tranh cãi. Gần đây nhất là video hot girl này mặc váy nhảy nhót dưới hồ nước và phần áo ướt bó sát cơ thể. Tuy không diện trang phục quá hở hang nhưng bộ quần áo ướt sũng ôm sát người khiến không ít cư dân mạng thấy "nóng mắt" với hot girl dân tộc. Điều đáng nói dù ngâm mình trong nước, lại đang diện váy ngắn nhưng gái xinh TikTok này vẫn vô tư thể hiện bài vũ đạo sexy trong trang phục ướt nhẹp. Nhiều người cho rằng vì muốn câu view, câu like mà Yona Cươn ngày càng táo bạo, bất chấp. Chưa hết, nhiều người xem có chung thắc mắc “Không biết ai là người quay cho cô nàng”. Về phía Yona, cô cho rằng những đoạn clip này là hoàn toàn bình thường, không hề hở hang, khiêu gợi và cô vẫn tiếp tục thực hiện clip tắm hồ nếu có cơ hội. Yona Cươn cho biết: "Nếu mọi người theo dõi em thì biết trước đây em từng đăng nhiều clip tắm hồ rồi, dù ai có "gạch đá" thì em vẫn đăng nếu thích chứ không thấy có vấn đề gì. Yona thì không biết bơi đâu nên chỉ lội xuống hồ tắm và nhảy nhót chút cho vui thôi. Và tất cả các clip của em đều do bố mẹ quay, giữa bố mẹ với Yona không hề có một chút khoảng cách nào nên không có gì phải ngại hết... Em cũng có mặc hở tí nào đâu mà nên dù bố quay thì vẫn hoàn toàn bình thường chứ không sao hết" - "sơn nữ Bana" cho biết thêm. Được biết, Tiktok cá nhân là nơi Yona Cươn chia sẻ những clip ghi lại cuộc sống thường ngày của mình. Trước đây khi còn đi học, cô cũng thường quay clip ở lớp học với các bạn. 2 năm trở lại đây, vì lý do sức khỏe, Yona Cươn không thể tiếp tục theo học ở trường, cô chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nhà, đi làm nương rẫy cùng bố mẹ. Giờ đây, những đoạn video của Yona Cươn thường xoay quanh cuộc sống ở nhà, hay ghi lại khoảnh khắc sơn nữ đi làm nương rẫy, lội suối, thu hái nông sản... Sở hữu hơn 4 triệu lượt theo dõi, hot girl 17 tuổi được người hâm mộ yêu mến bởi nụ cười rạng rỡ, gương mặt ngây thơ và năng lượng tích cực luôn tràn ngập. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News