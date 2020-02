Nhan sắc xinh đẹp của các nữ bác sĩ Việt Nam khiến ai cũng ngước nhìn

Đinh Y Quyên (sinh năm 1996), sinh viên trường Đại học Y Tây Nguyên, ngành Y Đa khoa từng nổi đình đám trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp và thân hình vô cùng nóng bỏng. Nữ bác sĩ tương lai còn sở hữu chiều cao 1m73 nổi bật. Y Quyên từng là hoa khôi của trường Đại học Y Tây Nguyên năm 2016. Cô rất bất ngờ khi được chú ý trên mạng xã hội, cuộc sống của cô nàng có chút đảo lộn nhưng không đáng kể. Hot girl bác sĩ cho biết cô không có bí kíp làm đẹp nào mà chỉ thường xuyên tập gym, học nhảy. "Ngành y là ngành yêu cầu phải có kiến thức và kỹ năng vững vàng nên sinh viên ngành y ai cũng vất vả như nhau. Nhưng không phải cứ sinh viên ngành y là khô khan và “đầu to mắt cận” đâu nhé. Nữ sinh trường mình rất xinh đẹp và có nhiều năng khiếu nữa. Mình chỉ là một cô gái rất thường thôi" - Y Quyên khiêm tốn chia sẻ. Lương Thuỷ Thu từng là gương mặt cực kỳ nổi bật của Đại học Y Hà Nội. Cô và người chị em song sinh là Lương Thu Thủy từng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sở hữu nhan sắc chuẩn hot girl, và có bảng thành tích học tập đáng nể. Thủy Thu từng là học sinh trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An). Không chỉ có bảng thành tích học tập đáng nể, Thuỷ Thu còn sở hữu nhan sắc vô cùng hút mắt khiến ai nhìn cũng muốn "nằm viện" thêm vài ngày nữa. Chính nhờ thế nên nữ bác sĩ xinh đẹp cũng có thêm công việc tay trái là chụp mẫu ảnh. Hiện tại, trang cá nhân của Thuỷ Thu sở hữu hơn 41 nghìn lượt theo dõi. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thường ngày của mình lên trang cá nhân. Trong thời gian đoàn thể thao Việt Nam sang Philippines dự SEA Games 30 vào tháng 11/2019, cộng đồng mạng "phát sốt", thi nhau lùng info nữ bác sĩ Hoàng Tú Anh (SN 1995), hiện đang công tác tại bệnh viện Thể thao Việt Nam. Tú Anh sở hữu đôi mắt to tròn, nước da trắng và nụ cười cực kỳ duyên dáng, đánh gục người đối diện. Cô cũng được nhận xét là một bác sĩ tâm huyết và yêu nghề. Bên cạnh chuyên môn, Tú Anh yêu thích du lịch, khám phá các vùng đất mới và đặc biệt là nghiện "sống ảo" không khác gì chị em phụ nữ hiện nay. Xem thêm clip: Ý nghĩa của Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2! Hãy gửi clip đến những người bác sĩ thân yêu của bạn nhé! - Nguồn: Youtube

