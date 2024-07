Nhan sắc tuổi 44 của “siêu vòng 1 Trung Quốc” đốn tim netizen

Mới đây, "siêu vòng 1 Trung Quốc" là Liễu Nham đã có những chia sẻ về hoạt động showbiz Hoa ngữ của mình. Lần đầu tiên nữ diễn viễn tiết lộ những chuyện không vui mà cô đã trải qua khi bị các đồng nghiệp nam đùa cợt, khiếm nhã về ngoại hình. Chẳng hạn, có lần dẫn chương trình chung với một nam MC, cô bị anh này nhận xét: "Liễu Nham không phải bình hoa, cô ấy là bình sữa". Mặc dù sau đó, cô đã lên tiếng góp ý trực tiếp với đồng nghiệp nhưng cô khá bất ngờ khi nhận được phản ứng của anh ta: "Tôi tưởng cô thích đùa như thế, để được quảng bá hình ảnh". Bước chân vào showbiz Hoa ngữ với danh xưng "siêu vòng 1" nhờ việc xây dựng hình tượng quyến rũ, Liễu Nham nhanh chóng trở thành cái tên thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, do nhiều lần bị trêu chọc vô duyên từ phía các đồng nghiệp, kể cả thân lẫn không thân, Liễu Nham đã bắt đầu tiết chế hơn trong lối ăn mặc. Từ năm 2016, người đẹp không còn diện những bộ đồ quá hở để tránh xảy ra tình huống tương tự. Hiện tại, đã 44 tuổi, Liễu Nham vẫn còn độc thân. Cô muốn hẹn hò nhưng chưa gặp người phù hợp. "Có thể do tôi nhiều tuổi, tôi quá mạnh mẽ hoặc làm trong ngành giải trí, khiến người khác lo ngại tôi không đáng tin trong tình yêu. Nếu một mình đến già, tôi cũng sống vui vẻ, rực rỡ. Tôi nghĩ dùng quan niệm hôn nhân để đánh giá giá trị của phụ nữ là điều nông nổi và phiến diện. Mỗi phụ nữ, dù chưa kết hôn, đã ly hôn hay làm mẹ đơn thân, đều là một điều kỳ diệu của cuộc đời này", Liễu Nham chia sẻ về chuyện tình cảm. Nhiều người nhận xét, có lẽ do được sống một cuộc sống không vướng bận là lý do giúp Liễu Nham duy trì được vẻ ngoài trẻ trung lâu dài. Bản thân người đẹp cũng cho biết thêm, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô đều cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái và suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực. Mỗi ngày, Liễu Nham sẽ dành thời gian để tập yoga, chạy bộ. Do ở tuổi 44, cơ thể đã bắt có dấu hiệu lão hóa, trao đổi chất kém hơn nên Liễu Nham chú trọng đến việc ăn uống nhiều hơn với thực đơn giàu dinh dưỡng, ít calo.

