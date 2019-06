Nhan sắc ngọt ngào của những cô gái gây “bão” MHX sau kỳ thi THPT QG 2019

Nguyễn Quỳnh Trang (hay còn gọi là Trang Mei) là nữ sinh được nhiều ống kính phóng viên "săn đón" tại kỳ thi THPT QG 2019 vừa qua. . Làn da sáng, khuôn mặt bầu bĩnh tạo nên vẻ xinh xắn, dễ thương làm nên sự cuốn hút của Quỳnh Trang.Tại kỳ thi THPT QG 2019, cô bạn này dự thi tại điểm trường THPT Việt Đức, Hà Nội. Quỳnh Trang cho biết muốn vào khoa Biểu diễn Nghệ thuật của Đại học Văn Hóa (Hà Nội) đồng thời có nguyện vọng đỗ vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trang khá tự tin với môn Văn vì cho rằng đề vừa sức và ước chừng được 7 điểm. Trong ngày các thí sinh đi làm thủ tục dự thi THPT QG 2019, dân mạng đã phát "sốt" với khoảnh khắc đẹp của Khúc Kim Khanh. Khi ấy, Khanh đang đứng chờ bạn và vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của nhà báo Nguyễn Nam. Kim Khanh là học sinh trường THPT Bắc Hà, Đống Đa, Hà Nội. Nữ sinh tỏ ra ngỡ ngàng và bối rối khi bỗng dưng nhận được nhiều lời mời kết bạn và bình luận sau một đêm. Kim Khanh sở hữu gương mặt ưa nhìn và vóc dáng nhỏ nhắn. Bên cạnh các thí sinh dự thi, nhan sắc của các giám thị của kỳ thi THPT QG 2019 cũng được chú ý. Điển hình nữ giám thị Lê Hà Phương. Được biết, Lê Hà Phương làm nhiệm vụ tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An. Gương mặt khả ái cùng vóc dáng đẹp của nữ giám thị nhanh chóng gây "bão" mạng. Cô Phương hiện là giảng viên chuyên ngành báo chí - truyền thông của Đại học Vinh, Nghệ An. Ngoài ra, 8x còn là MC sự kiện và cộng tác viên của đài phát thanh - truyền hình tỉnh. Chiều nay (26/6), dân mạng được dịp xôn xao với hình ảnh nữ cảnh sát xinh đẹp tại một điểm thi ở Nghệ An. Trong ảnh, cô đang phát nước miễn phí cho các sĩ tử trước cổng trường. iên hệ với anh Lê Mạnh - người đăng tải những hình ảnh nói trên, anh Mạnh chia sẻ: “Nữ chiến sĩ công an chính là Thiếu úy Nguyễn Mai Phương (SN 1994), hiện đang Công tác tại Công An huyện Đô Lương (Nghệ An). Trong sáng ngày 26/6, cùng các với đồng đội, Thiếu úy Nguyễn Mai Phương đã có mặt tại điểm thi THPT Quốc gia để tham gia trao tặng nước lọc, báo và khăn lạnh tới các em thí sinh và người nhà tại các điểm thi THPT Quốc gia trên địa bàn huyện Đô Lương.

