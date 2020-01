Nhan sắc lạ Quỳnh Anh ngày ăn hỏi, dân mạng truy tìm bạn make up

Lễ ăn hỏi của Duy Mạnh và Quỳnh Anh diễn ra vào sáng ngày 15/1 là một trong những sự kiện được truyền thông chú ý nhất trong những ngày đầu năm. Bên cạnh sự hoành tráng, đúng chất "con đại gia" của đám hỏi thì nhan sắc của cô dâu cũng khiến người hâm mộ để ý. Có thể nói, trong dàn WAGs Việt, bạn gái Duy Mạnh là một trong những người sở hữu nhan sắc nổi bật. Cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, tính cách dễ thương và lúc nào cũng nhẹ nhàng đúng như cái tên "Công chúa béo". Thế nhưng trong đám hỏi của mình, công chúa lại bỗng biến thành luôn nữ hoàng vì phong cách make up quá già. Với vẻ ngoài dễ thương, Quỳnh Anh có lẽ hợp hơn với tông trang điểm hồng cam chứ không phải tông nâu trầm như cô lựa chọn. Lỗi make up này khiến nàng WAG già đi rất nhiều so với tuổi thật và hơn nữa là chẳng hề phù hợp với gam màu đỏ của trang phục áo dài. Có thể thấy rõ, hai bên lông mày của Quỳnh Anh được vẽ mỗi bên 1 kiểu chẳng hề liên quan đến nhau. Đôi môi được dùng son màu cam nude khiến hot girl càng trở nên nhợt nhạt và già đi trông thấy. Người hâm mộ cho rằng khi đứng cạnh nhau, Quỳnh Anh già hơn hẳn so với cầu thủ Duy Mạnh. Chú rể tươi tắn, còn cô dâu chẳng khác nào chưa khỏi ốm mà đã vội vã tổ chức lễ cưới. Hậu ăn hỏi, có lẽ người make up cho Quỳnh Anh là bị "ăn gạch" nhiều nhất trên mạng xã hội vì không có tâm. "Make up mới học nghề xong và Quỳnh Anh là người bị đem ra thử tay nghề hay gì? Make up thế này để mặt mộc còn xinh hơn", "Bà thợ trang điểm với làm tóc là người yêu cũ của Duy Mạnh đúng không? Trang điểm cho cô dâu vừa ác vừa già", "Ai bảo lấy crush quốc dân thì bị trả thù đấy" - Cộng đồng mạng hài hước bình luận. Bên cạnh đó, hai bộ đồ được Quỳnh Anh diện trong đám hỏi cũng khiến nhiều người bật cười vì độ cầu kỳ quá đà. Trông cô nàng chẳng khác gì hoàng hậu trong phim cổ trang Trung Quốc bởi chiếc mấn đính đầy hoa và ngọc. Ảnh đời thường của Quỳnh Anh cực xinh đẹp, dễ thương thế này không hiểu tại sao ngày trọng đại lại thê thảm đến thế. Nhan sắc cực ngọt ngào của bạn gái Duy Mạnh trong bộ ảnh cưới khiến dân mạng trầm trồ bao nhiêu thì ngày ăn hỏi lại hụt hẫng, thất vọng bấy nhiêu. Xem thêm clip: Khoảnh khắc Duy Mạnh ân cần chăm sóc cho Quỳnh Anh 'đốn tim' triệu người - Nguồn: Youtube

