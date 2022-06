Nhan sắc hot girl xứ Huế mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm hút mắt

Nguyễn Trà My (sinh năm 1998) được cư dân mạng ưu ái gọi với biệt danh "nàng thơ xứ Huế". Nàng hot girl sở hữu gương mặt xinh như búp bê với những đường nét nhỏ nhắn, thanh thoát. Gái xinh Trà My không có chiều cao nổi bật nhưng lại gây ấn tượng với tỉ lệ body hoàn hảo. Theo học Kinh tế nên Trà My có kinh doanh. Ngoài ra, cô còn làm người mẫu ảnh, KOLs. Trà My cho biết cô không hề can thiệp thẩm mỹ bất cứ phần nào trên cơ thể. Nàng hot girl 9x thường xuyên chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp, gợi cảm trên trang cá nhân. Phan Đoàn Gia Tiên cũng là một trong những hot girl xứ Huế thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Gia Tiên có nước da trắng, đôi mắt to cùng mái tóc đen óng ả. Được biết cô theo học ngành Quốc tế học của Đại học Ngoại ngữ Huế. Chẳng những có diện mạo khả ái, Gia Tiên còn sở hữu hình thể cân đối, thon gọn. Nữ sinh xứ Huế khiến cộng đồng mạng chao đảo với những bức ảnh đời thường xinh đẹp, được chia sẻ rộng rãi. Lê Trần Ngọc Trân sinh năm 1995 cũng là người đẹp Huế được biết đến thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngọc Trân được đánh giá là có gương mặt thanh tú, đường nét dịu dàng đậm chất Huế. Kể cả khi trang điểm tự nhiên hay trang điểm đậm Ngọc Trân đều xinh đẹp theo cách riêng. Gương mặt đẹp và vóc dáng chuẩn khiến cô nàng trở nên cuốn hút trong mỗi khung hình. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

