Nhan sắc giống idol Hàn Quốc, nữ sinh Đại học Văn hóa liên tục bị "hỏi thăm"

Những ngày gần đây, sức hút của em út Blackpink Lisa là không thể phủ nhận. Mới đây, một fanpage có đông đảo người theo dõi đã đăng tải hình ảnh của một nữ sinh Đại học Văn hóa với gương mặt khá giống với nữ ca sĩ idol Hàn Quốc, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo nhận xét của nhiều người nữ sinh Đại học Văn hóa và nữ ca sĩ idol Hàn Quốc - Lisa đều sở hữu gương mặt bầu bĩnh, tóc mái bằng lơ thơ, khuôn miệng rộng, đôi mắt đặc trưng và nụ cười lôi cuốn. Dù ở góc mặt nghiêng hay chính diện, nữ sinh đều khiến người đối diện phải trầm trồ vì nhan sắc cực giống nữ ca sĩ Lisa, cả hai được ví như cặp chị em ngoài đời thực. Thông tin về chủ nhân của những bức ảnh này cũng nhanh chóng được tìm ra. Được biết, cô bạn này có tên là Chu Mạc Thúy Quỳnh, sinh viên Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật, Đại học Văn hóa Hà Nội. Chia sẻ về những ngày đầu mới nổi tiếng, Thúy Quỳnh cho biết: "Mình rất thần tượng chị Lisa và IU, vậy nên khi được các bạn trên mạng nhận xét là nhìn thoáng tưởng Lisa, mình vui lắm. Lisa rất xinh đẹp, từ thần thái đến dáng người đúng gu của em luôn , đẹp xuất sắc không có chỗ chê. Khi tìm hiểu thêm thì thấy chị ấy rất nỗ lực, chăm chỉ và kiên trì. Mình thì khá... nhạt, thua xa chị ấy". Ngoài giờ học, Quỳnh còn tham gia làm người mẫu make up, chụp ảnh và kinh doanh online từ khi là học sinh cấp 3. Chính những công việc như người mẫu make up, chụp ảnh và kinh doanh online đem lại cho Thúy Quỳnh khoản thu nhập đáng nể từ 10-20 triệu đồng/tháng để giúp đỡ gia đình và học hỏi thêm nhiều kiến thức xã hội. Khi được hỏi về sự nổi tiếng của mình trên mạng xã hội, Thúy Quỳnh cho biết cô bạn chưa từng để tâm, cũng như bị ảnh hưởng về việc này. Cụ thể, Thúy Quỳnh cho biết: "Gương mặt mình cũng thuộc dạng ổn một chút thôi, nhưng mình cũng không biết cách chụp ảnh, tạo dáng như các bạn khác. Ảnh của mình được quan tâm cũng chỉ nhất thời thôi còn để mà nổi tiếng thì mình chưa nghĩ đến. Suy cho cùng thì bây giờ nhiều bạn xinh lại nhiều tài nữa, mình thấy bản thân cũng chưa có gì thực sự nổi bật để nổi tiếng. Thời điểm này, mình chỉ muốn tập trung học tập và phát triển công việc kinh doanh mà mình đã theo đuổi từ năm lớp 10 mà thôi". Những ngày không đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Thúy Quỳnh cho biết cô dành thời gian ở nhà để trau dồi thêm ngoại ngữ, tìm hiểu các kiến thức về làm đẹp và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chia sẻ về tương lai, Thúy Quỳnh cho biết sẽ không để những hoạt động ngoại khóa ảnh hưởng đến việc học tập. Về dự định lâu dài, cô nàng không có kế hoạch dấn thân vào showbiz, mà chỉ mong muốn có thể kinh doanh thời trang thành công.

