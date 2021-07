Lộ danh tính VĐV bơi lội Gen Z gây sốt tại Olympic Tokyo

Welson Sim Wee Sheng (sinh năm 1997) là vận động viên bơi lội đầu tiên người Malaysia đủ điều kiện tham dự Olympic. Rio 2016 đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của chàng trai trẻ tại đấu trường Thế vận hội, nơi anh thi đấu ở hai nội dung 200 m và 400 m tự do. Với chiều cao ấn tượng 1,81 m cùng ngoại hình sáng sủa, vận động viên bơi lội Welson Sim thu hút nhiều người hâm mộ cả trong nước lẫn quốc tế. Một số dân mạng Trung Quốc đồng tình rằng chiếc khẩu trang kín nửa mặt Welson Sim trong lễ khai mạc Olympic cũng không thể giấu vẻ ngoài nổi bật của anh, trích bài đăng trên Weibo. Welson Sim bắt đầu tham gia các lớp học bơi từ năm 10 tuổi để vượt qua căn bệnh hen suyễn thời thơ ấu. Kinh ngư trẻ Malaysia thi đấu tại giải Sarawak's President Cup một năm sau đó. Đến năm 12 tuổi, anh đã tham gia đội bơi lội của bang Sarawak, theo DSA Swim Team. Welson Sim nói với DSA Swim Team: "Vài người đã giới thiệu cho mẹ tôi, khẳng định rằng bơi lội sẽ giúp tôi cải thiện tình trạng phổi. Kể từ đó, tôi yêu làn nước và quyết định tham gia thi đấu. Đối với tôi, bơi lội xuất phát từ niềm đam mê, không phải một môn thể thao để giết thời gian. Do đó, tôi thực sự yêu thích khoảng thời gian tập luyện và thi đấu" Đáng chú ý, Welson Sim từng đánh bại nhà vô địch Olympic người Australia Mack Horton hai lần vào năm 2017 ở nội dung 400 m tự do. Welson Sim thừa nhận bản thân là một người thích cạnh tranh. “Tôi thích hương vị của chiến thắng. Đó là lý do vì sao tôi nỗ lực hết mình để trở thành vận động viên bơi lội giỏi nhất Malaysia” Welson Sim thích du lịch và ngắm nhìn thế giới. Chàng trai cho biết bởi xuất thân từ gia đình không giàu có, anh không đủ kinh phí để thực hiện ước mơ này. Bên cạnh công việc tập luyện chăm chỉ và tham gia các giải đấu trong nước lẫn quốc tế, Welson Sim còn là gương mặt đại diện ưa thích cho một số nhãn hàng lớn tại Malaysia. Cùng ngắm nhìn VĐV bơi lội Gen Z gây sốt tại Olympic Tokyo 2020. Mời độc giả xem video: Lời "ngụy biện" của Binz khi lỡ ngã vào thính của Châu Bùi tại Vietnam International Fashion Week - Nguồn: YAN News

