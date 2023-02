Nhận giấy báo nghĩa vụ quân sự, Trần Đức Bo phản ứng ra sao?

Trần Đức Bo là một trong những "hot TikToker" nổi tiếng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của netizen với những clip "bắt trend" triệu view. Mới đây nhất, Trần Đức Bo đã chia sẻ cảm xúc khi nhận được giấy khám nghĩa vụ quân sự. Theo đó Trần Đức Bo đăng đàn cầu cứu trên trang cá nhân với nội dung: "Trời ơi mới sáng sớm mà nhà gọi điện nói: 'Bên phường gửi giấy về khám nghĩa vụ quân sự nè con ơi'. Nghe như sét đánh ngang tai vậy, cứu em mọi người ơi, no (không - PV)!". Có thể hiểu cảm giác hoang mang, lo lắng tột độ của "hot TikToker" Trần Đức Bo khi nhận giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Bên dưới bài viết, đông đảo netizen cũng để lại những bình luận an ủi, động viên Trần Đức Bo. Cách đây chưa lâu, Trần Đức Bo từng khiến dân mạng bất ngờ khi công khai bạn gái. Tuy nhiên chuyện tình của Trần Đức Bo và đối phương kéo dài chưa lâu thì "hot TikToker" quay xe, cho biết cả hai chỉ dừng lại ở chị em tốt, không thể tiến xa được. Trần Đức Bo từng chia sẻ: "Bây giờ em thấy bản thân còn quá trẻ! Hoài bão của em, ước mơ của em vẫn nằm ở đấy chưa thực hiện được. Và quan trọng em sợ chuyện sẽ lặp lại như mấy năm trước, khi em đang quen một bạn nữ thì phải lòng một bạn nam. Như vậy chuyện sẽ còn tệ hơn. Em cũng không muốn những người vốn đã từng yêu mến gọi mình là 'chồng' trên mạng xã hội phải thất vọng nên em sẽ chọn độc thân, làm bạn để chúng ta cùng nhau ủi an mỗi lúc cô đơn nhé?", Trần Đức Bo chia sẻ sau khi thông báo chia tay bạn gái. Là hiện tượng mạng đình đám, Trần Đức Bo dường như vẫn luôn biết cách chiếm spotlight để tên tuổi của mình chưa bao giờ hết hot. Bên cạnh đó, cuộc sống đời tư của Trần Đức Bo cũng nhận được sự quan tâm không kém.

