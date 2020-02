Người vợ say rượu, ông chồng nhân tiện biến thành trò cười cho thiên hạ

Hình ảnh chị em say rượu luôn luôn như một thỏi nam châm thu hút sự chú ý của cánh mày râu bởi những lúc này, các chị em thường có hành động, cảm xúc vô cùng thú vị mà bình thường không thể bắt gặp được. Mới đây, Facebooker có tên Mall Lucciano đăng tải loạt ảnh troll vợ khi cô nàng đang say rượu bí tỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Trong lúc cô nàng đang ngủ say thì anh chàng thang hồ nghĩ ra cách thử sức chịu đựng mà bình thường có cho thêm tiền cũng không dám làm. Bắt đầu với những lon bia nào. Để 1, 2 rồi đến 3 lon nhưng vẫn giữ được thăng bằng trên mặt thế này quả thật không phải dạng vừa đâu. Bình thường mà thế này chắc có lẽ anh chàng đã "ăn lon bia" vào mặt rồi. Lon bia rỗng có vẻ vẫn chưa đủ "đô" mà phải thử với chia rượu. Thế này mà cô nàng vẫn ngủ ngon như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Đến máy xay sinh tố nhé. Vẫn giữ được thăng bằng và không có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô nàng đang say rượu và anh chàng đùa dai nghĩ ra trò này. Không biết có siêu năng lực gì mà còn giữ thăng bằng được cả bình nước ép luôn đây. "Tôi cá là nếu cô này tỉnh dậy lúc này thì ông anh đùa dai chỉ có ăn bình vào mặt", "Wow, siêu thật luôn đấy, tôi cầm bằng tay còn đổ nữa là. Đúng là phụ nữ là điều kỳ diệu" - Dân mạng hài hước bình luận. Xe đẩy cho con cũng được tận dụng để thử sức vợ say luôn. Đúng chuẩn đàn ông là những đứa trẻ to xác. Không biết sau chiếc máy điều hoà này, ông chồng lắm chiêu có đặt luôn cả máy giặt, TV, tủ lạnh lên đầu vợ không? Đừng nên say khi chồng vẫn còn tỉnh vì những người đàn ông của bạn dù yêu bạn đến đâu nhưng vẫn thích thú với những trò đùa mà thôi. Xem thêm clip: ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG NGỦ KHI LŨ BẠN CÒN THỨC =)) - Nguồn: Youtube

