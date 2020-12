Người tình đồng tính An Nguy và "1001" điều không phải ai cũng biết

An Nguy mới đây gây xôn xao khi xuất hiện với hình ảnh bụng bầu cùng tấm ảnh siêu âm thai nhi và bên cạnh là người tình đồng tính Alex. Người tình đồng tính của An Nguy tên Alexandra Nguyễn hay thường gọi Alex, người Mỹ gốc Việt. Alex gây ấn tượng với vẻ ngoài tomboy, chuộng phong cách menwear và thường được mọi người ví giống Gil Lê. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng Alex thường xuyên xuất hiện cùng vlogger An Nguy tại các sự kiện. Nếu tìm vào trang cá nhân của An Nguy, không thiếu những khoảnh khắc nữ vlogger mặn nồng bên người tình đồng tính của mình. Vào thời điểm vlogger An Nguy vướng scandal tình cảm với Kiều Minh Tuấn, Alex gây chú ý với storie: "Chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi, cuối cùng cũng nhìn thấy ngày này, đúng là sung sướng". Tiếp đến, người tình An Nguy lại đăng thêm một dòng chia sẻ khác với nội dung: Thật đáng buồn khi nhắc đến "con giáp thứ 13" thì phần lớn đều nghĩ về phần "con" nhiều hơn là phần "thằng"". Với bức ảnh mới nhất khi An Nguy khoe mình mang thai bên cạnh Alex, nhiều người ngầm hiểu rằng, cặp đôi này đã chính thức công khai mối quan hệ. Trước đó, dù không ít lần xuất hiện bên nhau nhưng cả An Nguy và Alex chưa từng nhắc đến mối quan hệ của cả hai. Vẻ ngoài cá tính của Alex ưa chuộng phong cách menwear. Thậm chí, nhiều người còn so sánh hình ảnh của Alex và Gil Lê. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News

