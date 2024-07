Người phụ nữ đẹp nhất thế giới và dàn mỹ nhân trong 'Deadpool 3'

Màn tái xuất Jennifer Garner trong vai Elektra là một trong những bất ngờ lớn của Deadpool & Wolverine. Nhân vật từng có một thời nổi tiếng đình đám trong Daredevil (2003) và phim riêng ra mắt năm 2005. Ảnh: IMDb. Elektra đã trải qua một cuộc huấn luyện trở thành sát thủ, nhằm báo thù cho cái chết của cha. Mặc dù bị giết bởi Bullseye, Elektra sau này được hồi sinh và từ đó trở thành một siêu anh hùng đồng hành cùng Daredevil. Ảnh: IMDb. Ngoại hình và diễn xuất của Jennifer Garner được nhận xét là hoàn hảo cho vai diễn nữ sát thủ Elektra. Người đẹp sở hữu thân hình bốc lửa cùng gương mặt quyến rũ, hút hồn. Sinh năm 1972, nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng với hàng loạt dự án chất lượng như Pearl Harbor, The Kingdom, Valentine's Day hay Catch Me If You Can... Năm 2019, tờ People bình chọn Jennifer Garner là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Ảnh: People. Emma Corrin hóa thân dị nhân Cassandra Nova trong Deadpool & Wolverine, với tạo hình đầu trọc đầy ấn tượng. Nhân vật phản diện này là em gái song sinh của Giáo sư Charles Xavier, sở hữu siêu năng lực ngoại cảm và thao túng tâm lý cực kỳ mạnh mẽ. Không ít lần Cassandra Nova khiến bộ đôi Deadpool và Người Sói phải chật vật mỗi khi đối mặt. Ảnh: Marvel Studios. Emma Corrin sinh năm 1995, là nữ diễn viên người Anh. Cô từng đảm nhận nhân vật vương phi Diana trong series The Crown đình đám - vai diễn mang về cho cô giải Quả cầu vàng. Ảnh: emmalouiscorrin. Một số dự án có tiếng khác mà cô nàng tham gia như A Murder at the End of the World, My Policeman hay Lady Chatterley's Lover... Ảnh: emmalouiscorrin. Mỹ nhân gốc Á Kelly Hu gây thích thú khi trở lại với vai diễn dị nhân Lady Deathstrike. Ở loạt phim X-men gốc, nhân vật từng được mệnh danh là “Wolverine phiên bản nữ” khi sở hữu bộ móng Adamantium sắc nhọn, thứ vũ khí chết người của cô nàng. Ảnh: 21st Century Fox. Tái xuất trong Deadpool & Wolverine, Lady Deathstrike làm việc dưới trướng của phản diện Cassandra Nova. Ảnh: 21st Century Fox. Sinh năm 1968, Kelly Hu trước khi rẽ hướng diễn xuất từng là một người mẫu thời trang. Cô cũng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và trở thành Hoa hậu thiếu niên Mĩ (1985) và Hoa hậu Hawaii Mĩ (1993). Sự nghiệp diễn xuất của Kelly Hu không quá nổi bật, cho tới khi gây được chú ý với vai diễn dị nhân trong X-Men 2 (2003). Bên cạnh các phim điện ảnh và truyền hình, cô còn tham gia lồng tiếng cho nhiều chương trình và trò chơi điện tử. Ảnh: eliteGen. Trong Deadpool & Wolverine, Morena Baccarin thủ vai Vanessa Carlysle. Nhân vật từng xuất hiện trong cả 2 phần phim thuộc thương hiệu Deadpool trước đó, là người tình nóng bỏng của Wade Wilson. Sang tới phần phim thứ 3, cả hai ban đầu chia tay nhưng cuối cùng đã quay lại bên nhau. Ảnh: Everett Collection Morena Baccarin sinh năm 1979, là nữ diễn viên người Mỹ. Cô khởi động sự nghiệp diễn xuất từ năm 2001, với phim điện ảnh Perfume và Way Off Broadway. Sở hữu sắc vóc ấn tượng, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, Baccarin dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn tại hollywood. Ảnh: Schön!. Năm 2014, nữ diễn viên còn được xướng tên trong danh sách 100 người đẹp nóng bỏng do tạp chí Maxim bình chọn. Sự trở lại của Ellie Phimister do Brianna Hildebrand hóa thân cũng gây được chú ý. Dẫu vậy, nhân vật không có nhiều đất diễn như các phần trước đó, chỉ xuất hiện trong một số phân cảnh nhỏ như khi Wade Wilson tổ chức tiệc sinh nhật. Brianna Hildebrand sinh năm 1996. Cô chuyển đến Los Angeles khi 17 tuổi sau khi bỏ học trung học để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Chỉ trong chưa đầy 5 năm, Brianna Hildebrand đã tạo dựng được sự nghiệp tại Hollywood với nhiều dự án có tiếng.

