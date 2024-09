Người dân vùng lũ tận dụng mọi phương tiện từ đạp vịt, chèo sup

Nước sông dâng cao, đe dọa sự an toàn đê điều, nhiều vùng trũng rơi vào tình trạng ngập úng, người dân Thường Tín - Hà Nội một số vùng đã phải di dời người cũng như tài sản đến nơi an toàn. Một số nơi ngập nặng khiến các phương tiện lưu thông như xe máy, ô tô không thể hoạt động, nhiều bà con đã tận dụng những "phương tiện sẵn có" để đi lại trong mùa lũ. Đoạn video người dân ở Thường Tín di chuyển bằng cách đạp vịt đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trong hoàn cảnh "bị bao vây bởi nước", việc di chuyển bằng đạp vịt là vô cùng sáng tạo. Hình ảnh chiếc thuyền vịt "chill chill" đi lại giữa dòng nước lũ khiến nhiều người không khỏi bật cười vì quá đáng yêu. "Đúng là dân Việt Nam gì cũng nghĩ ra được", "vịt hồ Tây đã đến với Thường Tín", "đáng yêu quá, đúng là trong cái khó ló cái khôn" - netizen bình luận khi nhìn thấy đoạn video đạp vịt trên MXH. Không chỉ có những chú "vịt hồ Tây", chiếc phao bơi của trẻ em cũng được tận dụng làm phương tiện di chuyển. Vốn mua sup để gia đình đi du lịch, picnic, chủ nhân của nó cũng không thể ngờ đến có ngày chiếc sup ngày lại hữu dụng đến như vậy. Nhìn mực nước ngập cao quá đầu ô tô bên cạnh, nhiều người thầm thở phào vì nhờ có sự hỗ trợ của những phương tiện "bất đắc dĩ" mùa lũ như thế này, gia đình nhỏ mới có thể thoát khỏi thảm cảnh không ai dám nghĩ đến. Khi những chiếc ô tô chỉ có thể nằm im, là lúc những chiếc sup phát huy tối đa công dụng. Rất nhiều nơi ngập úng thì những chiếc sup được tận dụng triệt để. Nhiều người cũng tận dụng các vật dụng sẵn có để tạo ra chiếc bè tự chế mùa lũ. (Ảnh: Tổng hợp Facebook)

