Xoài rụng trắng gốc sau bão, netizen thi nhau khoe chiến lợi phẩm

Bão Yagi quét qua khiến nhiều cây cối ăn quả thiệt hại nặng. Trên MXH, nhiều người đã chia sẻ lại hình ảnh những gốc xoài la liệt quả xoài non rụng do bão. Nếu để đúng thời điểm xoài chín thì phải mất vài tháng nữa. Nhiều người đã tận dụng những vật dụng có thể đựng của nhà như thùng xốp, rổ rá để nhặt xoài. Xoài rụng nhiều đến nỗi tập kết được hẳn một đống lớn. Nhiều người còn đăng lên cả địa chỉ, để mọi người có thể ra nhặt về cho đỡ phí của. Nhiều nhà vườn trồng xoài thì vì xót của nên nhặt về vừa bán rẻ, vừa cho. Rất nhiều người đã lên thực đơn các món từ xoài non như gỏi xoài, xoài bóp, canh xoài... Có những quả xoài rụng nguyên cành lá. Một tài khoản Facebook còn đăng tải hình ảnh khoe "chiến lợi phẩm", kèm "em đào" là một chú mèo trắng để mời người quen qua lấy xoài về ăn. Xoài non là món khoái khẩu của rất nhiều chị em. (Ảnh: tổng hợp Facebook)

