Ngược dòng lịch sử của U23 Việt Nam tại Thường Châu tuyết trắng

Năm 2018, các cầu thủ U23 Việt Nam viết lên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lọt vào vòng chung kết U23 Châu Á được tổ chức tại Thường Châu. Trước khi giải đấu diễn ra, không một ai đặt sự kỳ vọng vào các học trò của HLV Park Hang-seo. Họ đi trong lặng lẽ nhưng trở về là vinh quang. Hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam ôm nhau sau khi Quang Hải ghi siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết" đến tận bây giờ vẫn in sâu vào trái tim của người hâm mộ. Bốn bề tuyết trắng, chỉ có những người hùng mặc áo đỏ rực là hình ảnh quá đẹp và quá ấn tượng. Giữa sân cỏ đầy tuyết và thời tiết lạnh thấu xương, Xuân Trường, Văn Thanh không ngần ngại dùng tay gạt tuyết cho Quang Hải sút phạt là hình ảnh lay động trái tim của hàng triệu người hâm mộ về tinh thần quả cảm, đoàn kết của đội tuyển U23 Việt Nam. Cú sút của Quang Hải đã khiến người hâm mộ bóng đá vỡ quà cảm xúc. Chưa bao giờ bóng đá lại mang đến một không khí hừng hực khí thế đến như vậy. Đến tận ngày hôm nay, tất cả các cầu thủ từng có mặt tại Thường Châu năm đó vẫn là những người hùng dù có cầu thủ chấn thương liên miên, ít được thi đấu. Biệt danh "Mạnh gắt" của Duy Mạnh cũng bắt đầu từ đây khi anh tranh cãi và sẵn sàng va chạm với cầu thủ đội bạn để bảo vệ đồng đội của mình. Nếu không có sự can thiệp của trọng tài có lẽ cầu thủ quê Đông Anh cũng đã sẵn sàng "ăn thua" với đối thủ. "Đội bạn tấn công, tôi và Đình Trọng tranh chấp với cầu thủ số 9. Tôi quyết giữ lại quả bóng để xem Đình Trọng có bị thương không. Tuy nhiên, cầu thủ đội bạn muốn tiếp tục trận đấu và lao vào giật bóng. Tôi đã phản ứng lại bằng cách đẩy cầu thủ này ra. Tôi nghĩ việc 'đanh đá' lúc ấy là cần thiết" - Duy Mạnh cho biết anh "gắt" là bởi sợ đội bạn làm tổn thương đồng đội của mình. Cũng vẫn là Mạnh "gắt" nhưng khi đứng trước Quốc kỳ, đất nước và người hâm mộ, anh lại cực kỳ hiền lành và có trách nghiệm. Chắc có lẽ đối với ai theo dõi trận đấu chung kết tại Thường Châu 2018 đều không thể quên hình ảnh Duy Mạnh cặm cụi leo lên đống tuyết, cắm lá cờ Tổ quốc đỏ tươi. Khác với các đội tuyển quốc gia khác, các cầu thủ Việt Nam luôn khẳng định họ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần dân tộc, khi đứng trước lá cờ Tổ quốc, mọi lợi ích cá nhân đều bị gạt đi. Việt Nam cũng là đội tuyển duy nhất không in logo lên áo, thay vào đó là lá Quốc kỳ đỏ trên ngực trái. Chịu thua trước U23 Uzbekistan, chỉ giành được vị trí Á quân nhưng những cố gắng tại Thường Châu của các cầu thủ Việt Nam đã mở ra một thời kỳ mới cho bóng đá Việt Nam. Hình ảnh Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đức Chinh gục khóc ngay trên sân cho thấy cả đội đã thi đấu bằng tất cả tinh thần quật cường. Trung vệ Bùi Tiến Dũng khóc nức nở sau khi kết thúc trận đấu. Sau một pha va chạm khá nặng, cầu thủ quê Hà Tĩnh vẫn đứng dậy tiếp tục thi đấu khi miệng chảy đầy máu. Xem thêm clip: Siêu phẩm của Quang Hải dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu - Nguồn: Youtube

