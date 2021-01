Ngọc Trinh bị chụp lén, lộ nhan sắc khiến fan đặt dấu hỏi

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”, Ngọc Trinh luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa trước những bộ ảnh lộng lẫy, sang chảnh. Dù lên hình luôn lộng lẫy là thế nhưng "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vẫn luôn khiến cư dân mạng tò mò về nhan sắc thật ngoài đời của cô thông qua nhiều hình ảnh chụp lén từ người xung quanh. Mới đây, người đẹp Ngọc Trinh vừa chia sẻ một đoạn clip và một bức ảnh cho thấy khoảnh khắc cô bị trợ lý chụp lén khi đang ngủ. Thay vì việc bảo trợ lý xóa đi, Ngọc Trinh lại thoải mái giữ lại và đăng hẳn lên trang Instagram cá nhân mà không sợ mất hình tượng. Điều đặc biệt trong clip quay lén này nhan sắc xinh đẹp không hề thay đổi của Ngọc Trinh dù đang ngủ. “Nữ hoàng nội y” nằm trên ghế xếp và ngủ say với gương mặt vô cùng đáng yêu, rất nhiều người hâm mộ cảm thấy “ganh tỵ” với thần tượng. Trước đó, người đẹp cũng bị quay lén khi đang ngủ gật tại hậu trường một cảnh quay. Dù đang gật gù trên ghế nhưng Ngọc Trinh vẫn được khen nhan sắc không hề xuống cấp. Kể cả khi đang ngủ gật, vẻ ngoài lung linh và nhan sắc trẻ trung của Ngọc Trinh vẫn khiến bao người say đắm. Với lịch trình dày đặc, người đẹp gốc Trà Vinh thường xuyên thiếu ngủ và phải tranh thủ tận dụng thời gian giữa các cảnh quay để nghỉ ngơi. Không ít lần cô nàng lại lộ nhược điểm cơ thể quá gầy qua ảnh chụp vội của “team qua đường”. So với ảnh đã qua chỉnh sửa, nhan sắc ngoài đời của Ngọc Trinh không có quá nhiều sự khác biệt. Trong một đoạn clip được ghi lại bằng camera thường, “nữ hoàng nội y” diện chiếc đầm dài hở vai màu đen quyến rũ, tóc thắt bím cực trẻ trung. Dù chất lượng đoạn clip khá thấp và bị quay lén nhưng Ngọc Trinh vẫn vô cùng xinh đẹp. Sắc vóc của Ngọc Trinh khiến người hâm mộ không thể rời mắt vì quá xinh đẹp và thu hút. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cân Nặng Thấp Kỷ Lục Của Các Mỹ Nhân Việt NGỌC TRINH Không "On Top" - Nguồn: YAN News

