Ngoại hình hiện tại của “nữ thần tắm suối” từng làm chao đảo MXH

Ying Ning sinh năm 1999, là người mẫu ảnh nổi tiếng tại Trung Quốc, cô từng làm chao đảo MXH với danh dưng " nữ thần tắm suối". Bộ ảnh tắm suối của hot girl xứ Trung hoe vẻ đẹp ma mị, cuốn hút. Cô có làn da trắng sứ, môi đỏ mọng và đường nét gương mặt hài hòa, thanh tú. Sở hữu chiều cao 1m69, cùng vóc dáng "mình hạc xương mai", người đẹp Ying Ning thường xuyên chưng diện những thiết kế nửa kín nửa hở. Sau nổi tiếng với danh xưng "nữ thần tắm suối", Ying Ning thường xuyên khoe hình ảnh phô vóc dáng hơn. Mặc dù gây thất vọng vì vóc dáng khẳng khiu, thiếu sức sống thế nhưng Ying Ning vẫn hút ánh nhìn vì thần thái cực đỉnh. Cô còn nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ bởi lối ăn vận nhẹ nhàng, nữ tính, đầy quyến rũ. Không cần vẻ đẹp đầy đặn, nét mảnh mai của Ying Ning vẫn đủ khiến người ta khó lòng rời mắt. Ying Ning sinh năm 1999, cô vốn là hoa khôi của Học viện Mỹ thuật Tây An. Là hoa khôi của Học viện Mỹ thuật Tây An, Ying Ning gây ấn tượng bởi làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng tầm xuân, khiến người nhìn khó lòng rời mắt. Ở ngoài đời, hot girl chuộng gu mặc gợi cảm có chừng mực, được khen đẹp hút hồn. Dưới phần comment, không ít người dành lời khen ngợi cho cô. Mỗi bức ảnh mà cô nàng đăng tải đều nhận về lượng like khá lớn.

Ying Ning sinh năm 1999, là người mẫu ảnh nổi tiếng tại Trung Quốc, cô từng làm chao đảo MXH với danh dưng " nữ thần tắm suối". Bộ ảnh tắm suối của hot girl xứ Trung hoe vẻ đẹp ma mị, cuốn hút. Cô có làn da trắng sứ, môi đỏ mọng và đường nét gương mặt hài hòa, thanh tú. Sở hữu chiều cao 1m69, cùng vóc dáng "mình hạc xương mai", người đẹp Ying Ning thường xuyên chưng diện những thiết kế nửa kín nửa hở. Sau nổi tiếng với danh xưng "nữ thần tắm suối", Ying Ning thường xuyên khoe hình ảnh phô vóc dáng hơn. Mặc dù gây thất vọng vì vóc dáng khẳng khiu, thiếu sức sống thế nhưng Ying Ning vẫn hút ánh nhìn vì thần thái cực đỉnh. Cô còn nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ bởi lối ăn vận nhẹ nhàng, nữ tính, đầy quyến rũ. Không cần vẻ đẹp đầy đặn, nét mảnh mai của Ying Ning vẫn đủ khiến người ta khó lòng rời mắt. Ying Ning sinh năm 1999, cô vốn là hoa khôi của Học viện Mỹ thuật Tây An. Là hoa khôi của Học viện Mỹ thuật Tây An, Ying Ning gây ấn tượng bởi làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng tầm xuân, khiến người nhìn khó lòng rời mắt. Ở ngoài đời, hot girl chuộng gu mặc gợi cảm có chừng mực, được khen đẹp hút hồn. Dưới phần comment, không ít người dành lời khen ngợi cho cô. Mỗi bức ảnh mà cô nàng đăng tải đều nhận về lượng like khá lớn.