Ngỡ ngàng loạt ảnh Mua Thị Dua thời chưa nổi tiếng

Nếu là dân mê phượt, đặc biệt là yêu quý mảnh đất Hà Giang chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với cô bé có tên Mua Thị Dua. Tại thời điểm nổi tiếng, em được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh thân mật là "Phúng Phính Hà Giang". Để có tiền trang trải cuộc sống, cô gái dân tộc đứng bán hoa ven ở dốc Thẩm Mã và thỉnh thoảng chụp hình cùng du khách. Chính nụ cười tươi tắn cùng vẻ đẹp giản dị của Dua đã khiến nhiều người tan chảy mỗi khi đặt chân đến mảnh đất này. Được nhiều người biết đến, cuộc sống của Dua đã vơi bớt khó khăn. Gần đây, em đã xuống Hà Nội, làm mẫu độc quyền cho một cơ sở. Sau đó, Dua khoe đã mang 50 triệu đồng tiền mặt về để đưa bố mẹ đi mua xe máy, vàng và điện thoại,... Nhận được quà từ con gái, bố mẹ của Dua không kìm nén được cảm xúc. Họ hy vọng con gái sẽ học hành thành tài, để sau này không vất vả như mình. Ngoài số tiền mặt trên, không lâu sau đó Dua còn tiết lộ nhận được một khoản tiền lớn khác là 400 triệu đồng từ người đỡ đầu. Số tiền ấy em sẽ dành xây nhà cho bố mẹ và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn quanh mình. Những tưởng may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười nhưng mới đây Dua tiết lộ việc hợp tác này đã chấm dứt. Cô bé hiện không còn liên quan gì đến người đỡ đầu nữa. Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Dua cho hay rất có thể vẫn ở lại Hà Nội, tìm cơ hội thể hiện bản thân. Tạm gác lại chuyện không vui, trong một diễn biến khác, tên của Phúng Phính Hà Giang bất ngờ trở thành chủ đề hâm nóng các diễn đàn khi hình ảnh thời chưa nổi tiếng của cô bé được chia sẻ lại. Khoảnh khắc do tài khoản TikTok K.M.J đăng tải cho thấy, cô bé diện trang phục cũ, dưới chân cũng là đôi dép tả tơi, mái tóc rối bời. Làn da em đen sạm vì nắng gió do phải vất vả mưu sinh từ khi còn nhỏ.

