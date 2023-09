Ngõ cờ hoa Yên Phụ hút giới trẻ check in dịp nghỉ lễ 2/9

Mới đây, một con ngõ cờ hoa trên phố Yên Phụ đang là một trong những địa điểm check in được nhiều bạn trẻ yêu thích dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay. Điểm check in mới của giới trẻ dịp nghỉ lễ 2/9 này là con ngõ 150 Yên Phụ. Nơi đây được trang trí đơn giản với các dãy cờ và chùm hoa hai bên tường. Dù chỉ nằm ẩn mình trên đường Yên Phụ, được trang trí đơn giản nhưng khung cảnh trong con ngõ 150 vẫn thu hút nhiêu bạn trẻ đến check in. Vẻ đẹp riêng của con ngõ cờ hoa này đã lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, check in dịp nghỉ lễ này. Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, không ít cô gái diện váy áo, cầm cờ trên tay và rủ thêm bạn bè đến chụp ảnh tại con ngõ 150 Yên Phụ. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ con ngõ nhỏ này đã tiếp đón hàng trăm lượt người tới để chụp ảnh. Con ngõ này mọi năm đều được trang trí như vậy vào ngày 2/9, tuy nhiên năm nay lại trở thành địa điểm check in được nhiều bạn trẻ biết đến, chụp ảnh. Chụp ảnh cùng với những lá cờ Tổ quốc là một trong những hoạt động được nhiều người yêu thích trong dịp nghỉ lễ 2/9, vậy nên những con ngõ rợp cờ như nơi đây hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh là điều dễ hiểu. Các bạn trẻ thường lựa chọn áo dài, hoặc chỉ đơn giản là quần áo đơn sắc để chụp ảnh tại đây. Được trang trí đơn giản chỉ với những hàng lá cờ nhỏ, một con ngõ cờ hoa rực rỡ trên phố Yên Phụ nhỏ trở thành một điểm check in mới. Những địa điểm được trang trí cờ, hoa tung bay là lựa chọn được nhiều bạn trẻ tìm đến vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay.

