Giới trẻ Hà thành đổ xô check in Bảo tàng Hà Nội

Tọa lạc trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội có kiến trúc sang trọng, hiện đại. Ảnh: Bảo Tàng Hà Nội - Hanoi Museum Thời gian qua nơi đây bất ngờ trở thành địa điểm check in của giới trẻ Hà thành sau Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Bảo Tàng Hà Nội - Hanoi Museum Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh check in Bảo tàng Hà Nội xinh lung linh của dàn trai xinh gái đẹp. Ảnh: Bảo Tàng Hà Nội - Hanoi Museum Với không gian rộng rãi, thoáng mát, không thiếu những góc check in xinh xắn, Bảo tàng Hà Nội trở thành nơi “hot hit” thu hút Gen Z đến cảm nhận mùa Thu Hà Nội qua từng bức ảnh. Ảnh: Bảo Tàng Hà Nội - Hanoi Museum Mới đây, bảo tàng đã được tân trang lại, càng khiến giới trẻ Hà thành "đứng ngồi không yên". Ảnh: Nguyễn Duy Quang Vào những ngày cuối thu đầu đông, Bảo tàng Hà Nội đã trở thành địa điểm check in Hà Nội thu hút giới trẻ. Ảnh: Thanh Bình Không gian bên ngoài hay bên trong bảo tàng đều đẹp, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh xinh. Ảnh: Thanh Bình Khoác lên mình màu xanh của cây cối xung quanh, bảo tàng Hà Nội mang đến cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng đối với khách tham quan. Ảnh: Thanh Bình Chỉ cần diện những bộ cánh phong cách vintage hay mang hơi hướng retro một chút, bạn sẽ có những bức ảnh vừa thơ vừa lãng mạn, mà vẫn cực nghệ thuật. Ảnh: Trần Ngân Bạn có thể đến đây bằng xe buýt, xe máy hay ô tô đều được. Giá vé gửi xe thường là 5K/ xe máy. Ảnh: Trần Ngân Bảo tàng mở cửa miễn phí các ngày trong tuần từ thứ Ba đến Chủ Nhật, thời gian từ 8h - 11h30 và 13h30 - 17h. Ảnh: Trần Ngân Ảnh: Trần Ngân

