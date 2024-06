Nghi vấn nam Youtuber bỏ vợ bỏ con theo nữ TikToker?

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn YouTuber Mr.Vịt (Quách Việt Hoài, SN 1995) bỏ vợ, bỏ con để theo đuổi Hạt Tiêu Play (Nguyễn Hoàng Diễm My). Được biết, cả 2 quen nhau qua công việc, có một số sự kiện được fan bắt gặp xuất hiện chung. Khoảng cuối năm 2023, dân tình soi ra một số hint hẹn hò của cả hai và cũng nhiệt tình “đẩy thuyền” bởi được nhận xét là hợp nhau từ ngoại hình, tính cách đến công việc. Đoạn tin nhắn được cho là của nữ Tiktoker và nam Youtuber khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể theo nội dung tin nhắn được lan truyền, Hạt Tiêu Play mong muốn được Mr.Vịt cho mình một danh phận, phải ly hôn vợ và ngừng chu cấp tiền cho vợ con. Trước những thông tin đang lan truyền ngày một rầm rộ, Mr.Vịt đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Nam YouTuber thừa nhận mình đã có vợ, có con từ năm 2018. Anh cũng cho biết, bản thân đã từng công khai chuyện hôn nhân của mình chứ không hề giấu diếm như lời đồn. Sau này anh ẩn hết ảnh vì không muốn ảnh hưởng đến con trẻ. Hình ảnh được cho là của nam Youtuber trước đây chụp với con gái. Hạt Tiêu Play (Nguyễn Hoàng Diễm My) là gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích. Cô là một trong những hot TikToker với kênh lên tới 1,8M người theo dõi, kênh YouTube gần 1 triệu người đăng ký. Hạt Tiêu Play chủ yếu làm những video chia sẻ kiến thức hữu ích về tựa game Play Together. Cô nàng sở hữu loạt video triệu view và có nhiều fan. Vì vậy rất nhiều người bày tỏ thất vọng nếu việc cô nàng làm tiểu tam là sự thật. Mr.Vịt là YouTuber triệu subscribes nổi tiếng trong cộng đồng Game thủ Mini World – Minecraft. Chàng trai gốc Hà Nội đang sở hữu 2,83M người đăng ký theo dõi trên TikTok và một tài khoản TikTok với 547k người follows. Hiện cả 2 đã khóa bình luận trên Tiktok cũng như ẩn bớt một số video quay cùng nhau.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn YouTuber Mr.Vịt (Quách Việt Hoài, SN 1995) bỏ vợ, bỏ con để theo đuổi Hạt Tiêu Play (Nguyễn Hoàng Diễm My). Được biết, cả 2 quen nhau qua công việc, có một số sự kiện được fan bắt gặp xuất hiện chung. Khoảng cuối năm 2023, dân tình soi ra một số hint hẹn hò của cả hai và cũng nhiệt tình “đẩy thuyền” bởi được nhận xét là hợp nhau từ ngoại hình, tính cách đến công việc. Đoạn tin nhắn được cho là của nữ Tiktoker và nam Youtuber khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể theo nội dung tin nhắn được lan truyền, Hạt Tiêu Play mong muốn được Mr.Vịt cho mình một danh phận, phải ly hôn vợ và ngừng chu cấp tiền cho vợ con. Trước những thông tin đang lan truyền ngày một rầm rộ, Mr.Vịt đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Nam YouTuber thừa nhận mình đã có vợ, có con từ năm 2018. Anh cũng cho biết, bản thân đã từng công khai chuyện hôn nhân của mình chứ không hề giấu diếm như lời đồn. Sau này anh ẩn hết ảnh vì không muốn ảnh hưởng đến con trẻ. Hình ảnh được cho là của nam Youtuber trước đây chụp với con gái. Hạt Tiêu Play (Nguyễn Hoàng Diễm My) là gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích. Cô là một trong những hot TikToker với kênh lên tới 1,8M người theo dõi, kênh YouTube gần 1 triệu người đăng ký. Hạt Tiêu Play chủ yếu làm những video chia sẻ kiến thức hữu ích về tựa game Play Together. Cô nàng sở hữu loạt video triệu view và có nhiều fan. Vì vậy rất nhiều người bày tỏ thất vọng nếu việc cô nàng làm tiểu tam là sự thật. Mr.Vịt là YouTuber triệu subscribes nổi tiếng trong cộng đồng Game thủ Mini World – Minecraft. Chàng trai gốc Hà Nội đang sở hữu 2,83M người đăng ký theo dõi trên TikTok và một tài khoản TikTok với 547k người follows. Hiện cả 2 đã khóa bình luận trên Tiktok cũng như ẩn bớt một số video quay cùng nhau.