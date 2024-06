Cô giáo thực tập nổi như cồn nhờ khoảnh khắc chụp lén

Mới đây, loạt ảnh cô giáo thực tập xinh đẹp ở Nghệ An được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với dòng chú thích: “Cô giáo thực tập tại Nghệ An. Nói gì chứ áo dài lên lớp vẫn cứ là đẹp nhất mọi người nhỉ?”. Trong ảnh, cô giáo trẻ diện áo dài duyên dáng. Dù chỉ là khoảnh khắc chụp lén, không hề tạo dáng cầu kỳ nhưng nhan sắc khả ái của cô nàng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Bên dưới loạt ảnh, dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị: “Cô giáo xinh thế này, bố mẹ chăm đi họp phụ huynh lắm đây”, “Cao ráo, mảnh mai, xinh xắn lại hiền dịu đúng chuẩn giáo viên”, “Áo dài Việt Nam mãi đỉnh, lại là cô giáo diện nữa thì quá hợp rồi”… Theo tìm hiểu của dân mạng, cô giáo hot girl trong loạt ảnh là Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 2003), hiện là sinh viên năm 3 ngành Sư phạm mầm non, trường Đại học Vinh. Cách đây 4 năm, Hồng Nhung từng “gây bão” dân mạng bởi loạt ảnh nữ tình nguyện viên xinh đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Hồng Nhung cho hay, loạt ảnh trên được chụp ngẫu nhiên khi cô thực hiện buổi báo cáo đồ án thực tập tại trường Đại học Vinh để kết thúc môn học phần. “Không như mọi người hiểu lầm rằng mình đang trong kỳ thực tập, loạt ảnh được chụp khi mình tham gia bài thi học phần. Dẫu vậy, mình cũng bất ngờ khi những bức ảnh được mọi người yêu quý”, nữ giáo viên tương lai chia sẻ. Nghề sư phạm với Hồng Nhung là một mối duyên đặc biệt. Cô thích chăm sóc và chơi đùa với trẻ nên muốn vào ngành mầm non để trải nghiệm, cũng như thực hiện sở thích của bản thân. Hồng Nhung từng có kỳ kiến tập ở trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An). Cô nhận ra, nghề giáo không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn, chăm chỉ mà còn cần có trình độ, nắm bắt được tâm lý trẻ, nắm vững kiến thức chuyên ngành để truyền tải cho lứa tuổi mới chớm. Hồng Nhung sở hữu thành tích học tập ấn tượng, luôn giành được học bổng trong mỗi kỳ học. Là bí thư chi đoàn, cô thường xuyên tham gia các hoạt động của đoàn hội, nhận được giấy khen, giấy chứng nhận của Đoàn trường Sư phạm.

Mới đây, loạt ảnh cô giáo thực tập xinh đẹp ở Nghệ An được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với dòng chú thích: “Cô giáo thực tập tại Nghệ An. Nói gì chứ áo dài lên lớp vẫn cứ là đẹp nhất mọi người nhỉ?”. Trong ảnh, cô giáo trẻ diện áo dài duyên dáng. Dù chỉ là khoảnh khắc chụp lén, không hề tạo dáng cầu kỳ nhưng nhan sắc khả ái của cô nàng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Bên dưới loạt ảnh, dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị: “Cô giáo xinh thế này, bố mẹ chăm đi họp phụ huynh lắm đây”, “Cao ráo, mảnh mai, xinh xắn lại hiền dịu đúng chuẩn giáo viên”, “Áo dài Việt Nam mãi đỉnh, lại là cô giáo diện nữa thì quá hợp rồi”… Theo tìm hiểu của dân mạng, cô giáo hot girl trong loạt ảnh là Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 2003), hiện là sinh viên năm 3 ngành Sư phạm mầm non, trường Đại học Vinh. Cách đây 4 năm, Hồng Nhung từng “gây bão” dân mạng bởi loạt ảnh nữ tình nguyện viên xinh đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Hồng Nhung cho hay, loạt ảnh trên được chụp ngẫu nhiên khi cô thực hiện buổi báo cáo đồ án thực tập tại trường Đại học Vinh để kết thúc môn học phần. “Không như mọi người hiểu lầm rằng mình đang trong kỳ thực tập, loạt ảnh được chụp khi mình tham gia bài thi học phần. Dẫu vậy, mình cũng bất ngờ khi những bức ảnh được mọi người yêu quý”, nữ giáo viên tương lai chia sẻ. Nghề sư phạm với Hồng Nhung là một mối duyên đặc biệt. Cô thích chăm sóc và chơi đùa với trẻ nên muốn vào ngành mầm non để trải nghiệm, cũng như thực hiện sở thích của bản thân. Hồng Nhung từng có kỳ kiến tập ở trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An). Cô nhận ra, nghề giáo không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn, chăm chỉ mà còn cần có trình độ, nắm bắt được tâm lý trẻ, nắm vững kiến thức chuyên ngành để truyền tải cho lứa tuổi mới chớm. Hồng Nhung sở hữu thành tích học tập ấn tượng, luôn giành được học bổng trong mỗi kỳ học. Là bí thư chi đoàn, cô thường xuyên tham gia các hoạt động của đoàn hội, nhận được giấy khen, giấy chứng nhận của Đoàn trường Sư phạm.