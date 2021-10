Ngân Sát Thủ khoe tóc mới, ViruSs vào bình luận làm fan chú ý

Chuyện tình của ViruSs và Ngân Sát Thủ từng làm mưa làm gió trong cộng đồng mạng. Họ từng có 5 năm bên nhau và là "cặp đôi vàng" trong làng streamer nhưng cả hai tuyên bố chia tay đã khiến dân mạng vô cùng tiếc nuối. Dù đã chia tay nhưng ViruSs và Ngân Sát Thủ vẫn giữ mối quan hệ anh em đồng nghiệp thân thiết. Không như nhiều cặp đôi khác, khi chia tay chẳng thèm nhìn mặt nhau hay thậm chí chặn nhau trên nền tảng mạng mạng xã hội thì Ngân Sát Thủ và ViruSs lại không ngần ngại tương tác và đó là niềm an ủi cho những ai từng là fan của họ. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngân Sát Thủ đã khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh khoe tóc mới rực lửa cùng phong cách đầy nổi loạn. Điều này khác xa với hình tượng nữ tính thường thấy của nữ streamer này. Khỏi phải nói, màn "chơi lớn" của Ngân Sát Thủ lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài mới mẻ của Ngân Sát Thủ. Còn các đồng nghiệp như MisThy, DK Khỉ... cũng đã để lại bình luận trầm trồ phía dưới hình ảnh mới của bạn gái cũ ViruSs. Thế nhưng đáng chú ý hơn cả chính là bình luận của người yêu cũ - ViruSs. Nam streamer của hội Tứ Hoàng khiến dân tình không khỏi đoán mò đoán non khi viết: "Ối trời ơi cái màu tóc... Xinh nên tha thứ..." Sau hơn 1 năm chia tay, ViruSs và Ngân Sát Thủ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, Ngân Sát Thủ thông báo chuyện chia tay là do ViruSs đề nghị. Lý do của họ không phải người thứ 3 xen vào mà là bởi không tìm thấy đáp án trong bài toán mà cả hai còn đang dang dở. Ngân Sát Thủ cho biết ViruSs luôn bận với mọi thứ, có nhiều ước mơ hoài bão lớn còn cô chỉ ở nhà, tập trung stream nên không có thời gian cho nhau dẫn đến khoảng cách xa dần. Dù không còn danh nghĩa người yêu nhưng chứng kiến sự tương tác của Ngân Sát Thủ và bạn trai cũ là ViruSs chắn hẳn nhiều fan của "cặp đôi vàng trong làng streamer" này cũng đôi phần được an ủi. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

