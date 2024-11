Ngân 98 lộ diện mạo sau 3 tháng phẫu thuật thẩm mỹ

Mới nhất, Ngân 98 đã dành 1 tỷ đồng sang Hàn Quốc, can thiệp dao kéo để có gương mặt mềm mại, tự nhiên hơn. Cụ thể, người đẹp gốc Bình Định đã chỉnh sống mũi, tháo cằm, hạ gò má. Sau 1 tháng sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ, Ngân 98 đã gặp sự cố. Cụ thể, phần sụn mũi của cô rơi vào tình trạng bị co rút sụn. "Mấy đợt trước tôi cũng có nói đi thẩm mỹ muốn làm sao để nhìn mặt của tôi nét nào ra nét đấy, trông phải đứng tuổi và dữ lên tí xíu. Còn lần này, tôi đi sửa cho nó hiền lại. Chắc là tôi không dám sửa nữa đâu, không dám làm ca đại phẫu nữa đâu vì ca vừa rồi quá đau", Ngân 98 cho hay. Trước đó, Ngân 98 nhận về nhiều sự chê bai từ cộng đồng, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. "Mình thấy bản thân trẻ không nhận ra. Với mắt thẩm mỹ cá nhân mình thấy rất xinh, ai nói gì mình cũng không lung lay" - Ngân 98 phản bác trước ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Trong quá khứ, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng từng công khai hình ảnh cùng nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ DJ đã từng làm cuộc đại phẫu gồm gọt cằm, nâng mũi, làm mắt với số tiền hơn 140 triệu đồng. Về việc thoải mái công khai chia sẻ chuyện "dao kéo", Ngân 98 từng tiết lộ lý do: "Tôi luôn thích chia sẻ mọi thứ về mình cho mọi người biết. Mọi thứ tôi chia sẻ đều là những gì tôi trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình". Sau 3 tháng phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, có thể thấy khuôn mặt của Ngân 98 đã trở nên thon gọn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh thoát cùng đôi môi căng mọng. Ngân 98 luôn muốn mang hình ảnh mới đến khán giả. Chính vì thế, nữ DJ thường xuyên thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc ở diện mạo mới xinh đẹp hơn.

