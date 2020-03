Ngân 98 dương tính với ma tuý khi đi diễn, dân tình được phen bàn tán

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải video với tiêu đề: "Dương tính với chất kích thích, vào bar club rất dễ bị người ta chơi, Ngân 98 Lương Bằng Quang" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong clip, nam ca sĩ chia sẻ hot girl Ngân 98 bị công an kiểm tra khi đang làm DJ trong một quán bar và phát hiện dương tính với chất kích thích rồi bị tạm giữ, không thể về nhà trong đêm. "Khi Ngân bắt đầu làm công việc DJ, chúng tôi làm tư tưởng cho nhau để tự bảo vệ bản thân rằng chỉ nên uống nước suối của mình thôi, nhưng vì lý do nào đó có thể là vị nể một ly bia hay ly rượu mà cô ấy đã mắc bẫy. Quang nói không phải để bào chữa cho bạn gái mình mà vì muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ khi đến những môi trường phức tạp như bar, club... hãy biết cách bảo vệ bản thân" - Bạn trai Ngân 98 chia sẻ trong clip. Chẳng phải một vụ việc hay ho gì nhưng Lương Bằng Quang vẫn bấp chấp, chia sẻ lên cả Facebook cá nhân cùng với dòng trạng thái đầy mùi mẫn: "Chào mừng em đến với thế giới DJ, có đi xa bằng thực tài hay để người khác lôi mình đi ”xa” là do em nhé. Anh yêu em, và sẽ ra sức kiềm em đi theo chiều hướng tốt". Hành động của Lương Bằng Quang bị dân mạng đánh giá là lôi chuyện xấu, scandal dơ của bạn gái ra để câu view, câu like bất chấp. Đây cũng không phải lần đầu tiên nam ca sĩ mang bạn gái ra để gây sự chú ý. Trước đó anh cũng từng đăng tải hình ảnh bạn gái mặc bikini nỏ xíu đứng giữa thời tiết 5 độ tại Hàn Quốc để thu hút lượt xem cho kênh Youtube mới thành lập. Chẳng kém gì bạn trai, Ngân 98 là hot girl tai tiếng bậc nhất trên mạng xã hội. Cuối năm 2019, cô nàng từng bị lộ clip nóng và nhanh chóng xác nhận, cho biết đó là sở thích riêng. Sau khi bị lộ clip nhạy cảm, hot girl Bình Định liên tục thực hiện những bộ ảnh ăn mặc thiếu vải, tạo dáng phản cảm với trái chuối khiên dân mạng ngán ngẩm. Ngân 98 và Lương Bằng Quang được đặt cho biệt danh "Cặp đôi trời sinh" vì thường xuyên tự tạo scandal, phát ngôn gây sốc để nổi tiếng. Dân mạng dường như đã phát chán với những scandal tự tạo của Ngân 98 cùng bạn trai ca sĩ và dân tình cũng chỉ cho rằng đây chỉ là chiêu trò để cặp đôi này "tạo nét". Xem thêm clip: Ngân 98 "gặp chuyện" khi làm DJ ở club -- Các bạn cần cảnh giác!!! | Lương Bằng Quang Official - Nguồn: Youtube

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải video với tiêu đề: "Dương tính với chất kích thích, vào bar club rất dễ bị người ta chơi, Ngân 98 Lương Bằng Quang" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong clip, nam ca sĩ chia sẻ hot girl Ngân 98 bị công an kiểm tra khi đang làm DJ trong một quán bar và phát hiện dương tính với chất kích thích rồi bị tạm giữ, không thể về nhà trong đêm. "Khi Ngân bắt đầu làm công việc DJ, chúng tôi làm tư tưởng cho nhau để tự bảo vệ bản thân rằng chỉ nên uống nước suối của mình thôi, nhưng vì lý do nào đó có thể là vị nể một ly bia hay ly rượu mà cô ấy đã mắc bẫy. Quang nói không phải để bào chữa cho bạn gái mình mà vì muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ khi đến những môi trường phức tạp như bar, club... hãy biết cách bảo vệ bản thân" - Bạn trai Ngân 98 chia sẻ trong clip. Chẳng phải một vụ việc hay ho gì nhưng Lương Bằng Quang vẫn bấp chấp, chia sẻ lên cả Facebook cá nhân cùng với dòng trạng thái đầy mùi mẫn: "Chào mừng em đến với thế giới DJ, có đi xa bằng thực tài hay để người khác lôi mình đi ”xa” là do em nhé. Anh yêu em, và sẽ ra sức kiềm em đi theo chiều hướng tốt". Hành động của Lương Bằng Quang bị dân mạng đánh giá là lôi chuyện xấu, scandal dơ của bạn gái ra để câu view, câu like bất chấp. Đây cũng không phải lần đầu tiên nam ca sĩ mang bạn gái ra để gây sự chú ý. Trước đó anh cũng từng đăng tải hình ảnh bạn gái mặc bikini nỏ xíu đứng giữa thời tiết 5 độ tại Hàn Quốc để thu hút lượt xem cho kênh Youtube mới thành lập. Chẳng kém gì bạn trai, Ngân 98 là hot girl tai tiếng bậc nhất trên mạng xã hội. Cuối năm 2019, cô nàng từng bị lộ clip nóng và nhanh chóng xác nhận, cho biết đó là sở thích riêng. Sau khi bị lộ clip nhạy cảm, hot girl Bình Định liên tục thực hiện những bộ ảnh ăn mặc thiếu vải, tạo dáng phản cảm với trái chuối khiên dân mạng ngán ngẩm. Ngân 98 và Lương Bằng Quang được đặt cho biệt danh "Cặp đôi trời sinh" vì thường xuyên tự tạo scandal, phát ngôn gây sốc để nổi tiếng. Dân mạng dường như đã phát chán với những scandal tự tạo của Ngân 98 cùng bạn trai ca sĩ và dân tình cũng chỉ cho rằng đây chỉ là chiêu trò để cặp đôi này "tạo nét". Xem thêm clip: Ngân 98 "gặp chuyện" khi làm DJ ở club -- Các bạn cần cảnh giác!!! | Lương Bằng Quang Official - Nguồn: Youtube